5 unikalūs naikintuvai, kurie taip ir nepakilo į dangų – tačiau įkvėpė ateities aviaciją

Štai penki unikaliausi naikintuvai, kurie taip ir nebuvo naudojami, tačiau jų idėjos paliko pėdsaką aviacijos istorijoje.
„McDonnell Douglas A-12 Avenger II“
Pramintas „skraidančiu Dorito“ dėl savo plokščios trikampės formos, „A-12 Avenger II“ turėjo tapti pažangiu JAV karinio jūrų laivyno „nematomu“ (angl. „stealth“) bombonešiu. Iki projekto nutraukimo 1991 m. jam buvo išleista daugiau kaip 5 mlrd. dolerių. Dėl vėlavimų ir milžiniškos kainos nė vienas prototipas taip ir nepakilo į orą.
„Lockheed L-133 Starjet“
„L-133 Starjet“ buvo suprojektuotas 1942 m. – su futuristiniais turboreaktyviniais varikliais ir mažais priekiniais sparnais (angl. canard wings), kurie plačiai paplito tik po kelių dešimtmečių. Tačiau projektas buvo pernelyg pažangus Antrojo pasaulinio karo reikmėms, todėl JAV kariuomenė jo atsisakė. „Starjet“ taip ir nebuvo pagamintas – jis liko tik brėžiniuose.
„Northrop XP-79“
„XP-79“ savo forma priminė „skraidančius sparnus“ – jis neturėjo tradicinės uodegos. Lėktuvas buvo sukurtas tam, kad taranuotų priešo bombonešius. Buvo pagamintas tik vienas „XP-79“ prototipas, kuris sudužo per pirmąjį bandomąjį skrydį 1945 m. Pilotas žuvo, o projektas buvo nutrauktas – sėkmingo skrydžio orlaivis taip ir neįvykdė.
„Boeing X-32“
„Boeing X-32“ buvo reaktyvinis lėktuvas su storais, delta formos sparnais, sukurtas JAV naikintuvų konkursui „Joint Strike Fighter“. Dėl neįprastos formos ir prastesnių skrydžio savybių jis konkurse nusileido naikintuvui „X-35“ – vėliau pervadintam į „F-35“. Nors „X-32“ atliko bandomuosius skrydžius, oficialiai jo naudojimas nebuvo patvirtintas.
„McDonnell XF-85 Goblin“
„XF-85 Goblin“ buvo mini reaktyvinis lėktuvas, skirtas paleisti iš bombonešio „B-36“ bombų skyriaus ir atremti užpuolikus. Tačiau sistema, kuria „Goblin“ turėjo prisijungti prie „B-36“, pasirodė pernelyg pavojinga ir dažnai sukeldavo avarinius nusileidimus. Po kelių bandymų projektas buvo nutrauktas, o „Goblin“ taip ir nesudalyvavo realioje kovoje.
Išmoktos pamokos
Visi šie unikalūs naikintuvai – nesvarbu, ar jie niekada ir nepakilo, ar jų pakilimas baigėsi avarijomis – prisidėjo prie modernių lėktuvų kūrimo. Jie padėjo suformuoti „stealth“ technologiją, netradicines karinių orlaivių sparnų formas ir įvairius kitus oro gynybos sprendimus. Net nepavykę eksperimentai suteikia inžinieriams patirties, kuri vėliau gali pakeisti karo aviacijos ateitį, rašo WION.
