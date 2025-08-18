Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Mokslas ir ITIšmanyk

„Sony“ oficialiai nutraukė veiklą Rusijoje

2025 m. rugpjūčio 18 d. 09:31
Lrytas.lt
„Sony“ oficialiai nutraukė savo veiklą Rusijoje ir rugpjūčio 11 d. likvidavo savo vietinę dukterinę įmonę „Sony Mobile Communications Rus“.
Daugiau nuotraukų (1)
Japonijos technologijų bendrovė Rusijoje veikė nuo 2006 m. – taigi, jos veikla truko 18 metų. Likvidavimo dokumentai buvo pateikti Rusijos Federalinei mokesčių tarnybai 2024 m. spalį, po ankstesnio nesėkmingo bandymo uždaryti verslą 2023 m. Paskutiniais metais dukterinė įmonė daugiausia pardavinėjo likusią fizinę produkciją ir teikė įrenginių aptarnavimo paslaugas.
„Sony“ paskelbė apie savo sprendimą pasitraukti iš Rusijos netrukus po plataus masto įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. vasarį, prisijungdama prie kitų įmonių, remiančių tarptautines sankcijas.
2022 m. kovą korporacija sustabdė žaidimų kompiuterių tiekimą, sustabdė „PlayStation Store“ veiklą ir per JT bei organizaciją „Save the Children“ paaukojo 2 mln. JAV dolerių, kad padėtų nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams.
„Sony Pictures Entertainment“ taip pat nutraukė filmų platinimą Rusijoje, o „Sony Music“ 2022 m. rugsėjį nutraukė veiklą, pašalindama užsienio katalogus iš vietinių transliacijos paslaugų ir atskirdama savo Rusijos padalinį į nepriklausomą leidyklą.
2024 m. bendrovė pradėjo uždarinėti savo prekės ženklo parduotuves Rusijoje.
Anksčiau, kovo 25 d. Rusijos konsultacinės įmonės „Kept“ ataskaitoje buvo paskelbta, kad apie 62 proc. Vakarų įmonių, valdžiusių didelius turtus Rusijoje, nuo plataus masto invazijos į Ukrainos pradžios pasitraukė iš šalies agresorės, perparduodamos verslus vietos pirkėjams arba vietos vadybai.
IT verslasSonyRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.