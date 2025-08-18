„Sony“ oficialiai nutraukė veiklą Rusijoje

Japonijos technologijų bendrovė Rusijoje veikė nuo 2006 m. – taigi, jos veikla truko 18 metų. Likvidavimo dokumentai buvo pateikti Rusijos Federalinei mokesčių tarnybai 2024 m. spalį, po ankstesnio nesėkmingo bandymo uždaryti verslą 2023 m. Paskutiniais metais dukterinė įmonė daugiausia pardavinėjo likusią fizinę produkciją ir teikė įrenginių aptarnavimo paslaugas.
„Sony“ paskelbė apie savo sprendimą pasitraukti iš Rusijos netrukus po plataus masto įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. vasarį, prisijungdama prie kitų įmonių, remiančių tarptautines sankcijas.
2022 m. kovą korporacija sustabdė žaidimų kompiuterių tiekimą, sustabdė „PlayStation Store“ veiklą ir per JT bei organizaciją „Save the Children“ paaukojo 2 mln. JAV dolerių, kad padėtų nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams.
„Sony Pictures Entertainment“ taip pat nutraukė filmų platinimą Rusijoje, o „Sony Music“ 2022 m. rugsėjį nutraukė veiklą, pašalindama užsienio katalogus iš vietinių transliacijos paslaugų ir atskirdama savo Rusijos padalinį į nepriklausomą leidyklą.
2024 m. bendrovė pradėjo uždarinėti savo prekės ženklo parduotuves Rusijoje.
Anksčiau, kovo 25 d. Rusijos konsultacinės įmonės „Kept“ ataskaitoje buvo paskelbta, kad apie 62 proc. Vakarų įmonių, valdžiusių didelius turtus Rusijoje, nuo plataus masto invazijos į Ukrainos pradžios pasitraukė iš šalies agresorės, perparduodamos verslus vietos pirkėjams arba vietos vadybai.
