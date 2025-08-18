Europa svarsto atgaivinti 170 metų senumo sprendimą – kainuotų 17 mlrd. eurų, bet prisidėtų prie Baltijos šalių saugumo

Europa atgaivina istorinę 170 metų senumo geležinkelio liniją „Geležinis Reinas“, jungiančią Belgijos Antverpeno uostą su Vokietijos Rūro pramoniniu regionu.
Linija, einanti per Belgiją, Nyderlandus ir Vokietiją, nustojo veikti 1991 m. Nuo jos uždarymo derybos dėl jos atnaujinimo tęsiasi jau dešimtmečius, praneša „Politico“.
Tačiau projektas buvo ne kartą sustabdytas dėl prekybinių ginčų ir aplinkosaugos problemų: Belgija siekė jo atgaivinimo, o Nyderlandai tam priešinosi – nes laikė Antverpeną Roterdamo konkurentu.
Tačiau Rusijos karas su Ukraina pakeitė diskusijas, ir dabar vyriausybės „Geležinį Reiną“ vertina ne tik komerciniu, bet ir kariniu požiūriu. Istoriškai ši linija buvo strategiškai svarbi sąjungininkams Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo.
Šiandien egzistuoja paralelinis maršrutas, kuris aplenkia Olandijos teritoriją, bet yra ilgesnis. Siekdama padidinti pralaidumą ir sustiprinti atsparumą, Europa mano, kad papildoma linija yra vertinga.
„Defense Express“ pažymi, kad Europa susiduria su dideliais savo ginkluotųjų pajėgų mobilumo problemomis – o tai sukuria paradoksą: ji turi tankų, bet neturi tinkamų priemonių juos perkelti į frontą. Dėl daugybės apribojimų – tiltų, kurie yra per silpni sunkiajai technikai, ir tunelių, kurie yra per siauri dideliems kroviniams – logistika yra lėta ir pažeidžiama.
Ir tai yra kritinis trūkumas. Rusijai įsiveržus į Baltijos valstybes, kariuomenės perkėlimas iš Vakarų Europos galėtų užtrukti savaites, o tai suteiktų Rusijai laiko įsiskverbti giliai į Europos teritoriją.
Siekiant išspręsti šią problemą, Europa planuoja investuoti 17 mlrd. eurų į logistikos infrastruktūros modernizavimą. „Geležinio Reino“ atkūrimas yra viena iš šių platesnių pastangų dalių, kuri taip pat apima oro transporto ir sausumos maršrutų tobulinimą, rašo „Defense Express“.