Paslaptingos 1000 metų senumo vikingų aukso segės – nedidelio, bet įstabaus lobio dalis

Šios dvi segės yra dalis nedidelio lobio, kuris kartu su aukso apyranke buvo rastas pietvakarių Jutlandijoje, Danijoje. Segės, datuojamos vikingų laikotarpiu (793–1066 m.), yra puoštos ornamentais iš vielos, išlenktos į subtilias formas.
Kiekvienos auksinės segės skersmuo yra apie 8,5 cm, o svoris – nuo 60 iki 75 gramų. Danijos nacionalinis muziejus, kuriame eksponuojami šie aksesuarai, teigia, kad segių dizainas apima tiek skandinaviško, tiek krikščioniško meno pavyzdžius.
Vienoje segėje yra keturios skandinaviško stiliaus į priekį atsuktos gyvūnų galvos – o tai rodo, kad ją pagamino vietinis danų arba kitų vikingų auksakalys. Kitoje segėje yra lapai ir vynmedžiai, kurie gali būti susiję su krikščionybe – nes vynmedžiai buvo naudojami ankstyvojoje krikščioniškoje dailėje, siekiant pavaizduoti Jėzų kaip „tikrąjį gyvenimo vynmedį“ ir prisikėlimo idėją.
Vikingų laikais Jutlandija buvo pažangus auksakalystės centras. Vis dėlto šios Hornelundo segės yra visiškai unikalios Danijos papuošalų kolekcijoje, 1987 m. tyrime rašė archeologas Władyslawas Duczko. Kai kurios iš jų galėjo būti pagamintos eksportui – nes keletas panašių segių buvo rastos Švedijoje. Tyrėjas rašė, kad Jutlandijos auksakaliai galėjo pasisemti dekoravimo idėjų iš kitų šalių – pavyzdžiui, Estijos, kur panašūs sūkuriniai raštai buvo rasti ant aksesuarų, datuojamų X a. pabaiga.
Tačiau Hornelundo segės iki šiol lieka paslaptimi. Jas 1892 m. rado tarnas, dirbęs savo šeimininko laukuose. Istoriniai šaltiniai rodo, kad žemės savininkas lobį perdavė Danijos Nacionaliniam muziejui ir už jį gavo 295 Danijos kronas – šiandien tai būtų apie 3500 eurų.
Tačiau tuo metu ūkis nebuvo archeologiškai ištirtas, o pasak Vardės muziejaus kuratoriaus Lene Frandseno, 1994 m. tyrusio šias seges, neseniai ten atlikti kasinėjimai neatskleidė jokios naujos informacijos apie lobį. Todėl ekspertai dar nežino, ar papuošalai buvo rasti kapavietėje, sodyboje ar skubotai užkastame lobyje. Jie tikisi, kad vieną dieną kasinėjimai atskleis daugiau užuominų apie Hornelundo lobio reikšmę.
Parengta pagal „Live Science“.
archeologijaIstorijavikingai
