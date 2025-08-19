Lietuvos kariuomenės atsargas papildė nauja partija „Spike“ LR2 raketų

„Modernizuodami Lietuvos kariuomenę taip pat užtikriname mūsų kariuomenės gebėjimą sustabdyti priešo ginkluotąsias pajėgas joms neįžengus į šalies teritoriją. Tai – aiškus strateginis signalas ir nuoseklus žingsnis didinant mūsų kovinę galią“, – sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
„Spike“ LR2 yra prieštankinės raketos, jos užtikrina greitą reagavimą, didelę ugnies galią ir yra skirtos naikinti tankus, šarvuotąją techniką, inžinerinius objektus bei kitus svarbius aukštos vertės taikinius. Daugiakanalė elektrooptinė taikymo sistema leidžia naudoti šias raketas tiek dienos, tiek infraraudonųjų spindulių režimu, jos gaminamos su naujos kartos kovinėmis galvutėmis. Jos gali įveikti aktyvią bei pasyvią šarvuotą apsaugą, įskaitant reaktyvinius šarvus, o dvi veikimo parinktys suteikia lankstumo ir leidžia koreguoti trajektoriją skrydžio metu arba nutraukti ataką.
Lietuvos kariuomenėje šios raketos integruotos į pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, suteikiant joms galingą ugnies jėgą ir galimybę efektyviai veikti didesniu atstumu.