Šauliai kyla į dangų: Lietuvoje formuoja batalionų dydžio bepiločių orlaivių vienetus

Nauja kuopa – investicija į ateitį
Šauliai įsitikinę – ruoštis ekstremalioms situacijoms reikia iš anksto, nes atėjus dienai X nebus laiko mokytis, todėl renkasi veikti jau dabar, kurdami modernias bepiločių orlaivių pajėgas.
„Tai ir technologinis žingsnis į priekį, ir atsakas į šiandienos saugumo realijas, kurios iš esmės keičia taktinio planavimo ir kovos principus. Bepiločiai orlaiviai tapo neatsiejama modernių karo operacijų dalimi, lemianti sprendimų greitį ir efektyvumą: nuo žvalgybos iki situacijos valdymo. Naujai įsteigta kuopa – investicija į ateitį, nes ateitis priklauso tiems, kurie veikia dabar“, – teigia Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vadas ats. mjr. Mindaugas Milius.
Antano Gustaičio bepiločių orlaivių kuopos šauliai nėra tik dronų entuziastų sambūris. Tai – profesionalus padalinys, kurio nariai jau dabar dalyvauja Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos organizuojamose pratybose, treniruojasi atlikti taktines užduotis ir įgyja įgūdžių, reikalingų realioms operacijoms. Ne vienas kuopos narys civiliniame gyvenime dirba dronų technologijų srityje, o savanoriaudami prisideda prie pagalbos Ukrainai, parsiveždami į Lietuvą ir aktualiausias žinias bei patirtis.
Bepiločių orlaivių kuopos šauliai neapsiriboja vien dronų valdymu. Jie mokomi teikti paramą nelaimės atveju, dirbti krizės sąlygomis, vykdyti žvalgybą ir stebėjimą. Išmokę įvaldyti bepiločius, šauliai talkina kariuomenei, policijai, pasienio tarnybai, krizių valdymo ir civilinės saugos specialistams, taip pat švietimo įstaigoms.
Moko įvairių sričių specialistus
„Norime, kad Lietuva turėtų ne stebėtojus, o profesionalius, pasiruošusius žmones“, – sako Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Vilniaus Antano Gustaičio 1031-iosios bepiločių orlaivių šaulių kuopos vadas Mantas Lekštys.
Pasak jo, bepiločių orlaivių kuopos nariais gali tapti tie, kuriems ne tik knieti sukonstruoti droną ir išmokti jį valdyti, bet ir tie, kuriems lituoklio kvapas patinka taip, kaip parako kvapas, kuriems šautuvas, šalmas ir neperšaunama liemenė dera su dronais, kurie nė minutei nedvejoja, kad bėdoje atsidūrę ir sužeisti broliai ar sesės turi būti išgelbėti ir gauti pirmąją pagalbą.
„Kuopoje kartu mokosi ir veikia inžinieriai, medikai, ryšių ir logistikos specialistai, informacinių sistemų ekspertai. Jei žmogus dar nemoka šių dalykų, bet dega noru, teorijos išmokysime, o praktika įgyjama dalyvaujant bendrose pratybose. Prisijunk prie Šaulių sąjungos, ateik į mūsų kuopą ir veik iš aukščiau“, – ragina bepiločių orlaivių kuopos vadas.
Stiprina visuotinės gynybos modelį
Bepiločių orlaivių padaliniai jau sėkmingai veikia Kaune ir Klaipėdoje, o Vilnius tampa trečiuoju centru, buriančiu pačius geriausius bepiločių orlaivių profesionalus.
Ambicingas tikslas – iki kitų metų šiuose trijuose Lietuvos miestuose suburti bataliono dydžio bepiločių orlaivių vienetus. Tai reikš šimtus parengtų dronų operatorių, galinčių veikti tiek taikos sąlygomis, tiek karo atveju fronte ar užnugaryje.
„Turime didžiulį potencialą, nes po Lietuvos šaulių sąjungos vėliava buriasi aukštos kvalifikacijos techninių sričių ekspertai, inžinieriai ir kūrėjai. Šaulių sąjungos bepiločių orlaivių vienetai tampa ne tik taktinės paramos elementu Lietuvos kariuomenei, bet ir strateginiu kompetencijų centru, galinčiu generuoti inovatyvius sprendimus nacionaliniam saugumui. Tai ženkliai stiprina visuotinės valstybės gynybos modelį – sudaro galimybes piliečiams tiesiogiai prisidėti prie valstybės gynybos“, – neabejoja Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
Prisijungti prie Šaulių sąjungos galima čia.
Lietuvos šaulių sąjunga
Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) yra valstybės remiama savanoriška, pilietinės savigynos visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą valstybės institucijoms: policijai, pasieniečiams, medikams, civilinės saugos specialistams ir t.t.
Tai unikali, analogų neturinti organizacija, nes LŠS vienija valstybės gynybai ir gyvenimui neabejingus asmenis. Šauliai veikia pagal LR Seimo priimtą atskirą organizacijos įstatymą ir statutą. Nepaisant tiesiogiai iš valstybės institucijų skiriamų užduočių, LŠS yra laisvų, savo laiką Tėvynės gynybai ir stiprinimui skiriančių žmonių organizacija.
Kiekvienas Lietuvos pilietis savanoriškai gali tapti organizacijos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto ir kultūros srityse. Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien neabejingi daugiau kaip 17 tūkst. piliečių nuo 11 metų amžiaus.
