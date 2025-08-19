Incidentas įvyko netoli Malos Tokmačkos Zaporižios regione, kur rusai bandė šturmuoti Ukrainos pajėgų gynybines pozicijas.
Atvirųjų šaltinių žvalgybos specialistai nustatė, kad puolimas įvyko rugpjūčio 12 d., kai šarvuotis judėjo iš Verbovės link Mala Tokmačkos.
Tiksli šarvuočio rūšis lieka neaiški. Nors Rusijos propagandos kanalai ją identifikavo kaip JAV pagamintą „M113“, stebėtojai atkreipė dėmesį į struktūrinius skirtumus, rodančius, kad tai galėjo būti Rusijos „BTR-MDM Rakuška“.
Puolimo vaizdo įrašas greitai sulaukė dėmesio Kijeve. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pasmerkė amerikietiškų simbolių naudojimą puolime.
„Iš tiesų, rusai naudoja Jungtinių Valstijų simbolius savo teroristiniame agresijos kare, žudydami civilius. Tai yra didžiausias įžūlumas“, – rašė A. Jermakas savo „Telegram“ kanale.
Ataskaitoje pažymėta, kad rusų kareiviai vykdė puolimą plazdant tiek Amerikos, tiek Rusijos vėliavoms. Tokie veiksmai kelia pavojų sukelti sumaištį mūšio lauke ir gali būti naudojami propagandos tikslais, siekiant pavaizduoti Vakarų dalyvavimą kare.
„Militarnyj“ nurodo, kad šis puolimas buvo dalis nuolatinių Rusijos pastangų prasiveržti pro įtvirtintas Ukrainos pozicijas Zaporižioje, kur kovos tebėra intensyvios.
Neteisingų vėliavų ir klaidinančių simbolių naudojimas karo veiksmuose nėra naujas reiškinys, tačiau Rusijos pajėgų demonstruojama JAV vėliava pabrėžia informacijos operacijų, susijusių su karu, sudėtingumą. Ukrainos pareigūnai sako, kad tai yra dar vienas įrodymas, jog Rusija nepaiso tarptautinių normų.
A. Jermakas pabrėžė, kad šis veiksmas buvo ne tik karo taktika, bet ir bandymas manipuliuoti visuomenės požiūriu į karą. Jis pavadino tai „įžūliu gestu“, kuriuo siekiama sumenkinti Rusijos atsakomybę už vykstančią invaziją, rašo „Defence Blog“.