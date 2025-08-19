Ukrainos fronte pastebėta itin reta rusų karo mašina – tokių buvo pagaminta vos keturios

Žinoma, kad panaši mašina jau buvo sunaikinta Ukrainos FPV dronais 2024 m. kovą.
Dėl šarvuočių trūkumo rusai galėjo „Ladogą“ pertvarkyti į šarvuotą transporterį, bandydami užtikrinti maksimalų desanto apsaugą.
Kovos mašinos įgulą sudaro 2 asmenys, desantas – dar 4, tačiau po galimo pertvarkymo galimų gabenti desantininkų skaičius galėjo būti padidintas.
„Ladoga“ buvo sukurta 1982 m. SKB „Transmaš“ specialiai veiksmams radiacinės, cheminės ar bakteriologinės taršos zonose. Mašinos pagrindu tapo tanko „T-80“ važiuoklė, buvo įrengtas 1250 AG galios turbininis variklis „GTD-1250“, sukurtas Klimovo projektavimo biure.
Šis variklis turi unikalią sistemą, kuri suspaustu oru nušluoja dulkes nuo turbinos purkštuvo mentelių, todėl po darbo užkrėstoje zonoje galima greitai atlikti dekontaminaciją.
Mašina yra įrengtas papildomu 18 kW galios turbininės jėgainės agregatas, kuris užtikrina visų sistemų maitinimą stovėjimo metu.
Gyvybiniams poreikiams tenkinti numatyta oro tiekimo sistema iš balionų, esančių korpuso gale, leidžianti veikti net ir nenaudojant standartinės filtravimo ir ventiliacijos įrangos. Korpuso vidus padengtas specialiais elementais, apsaugančiais nuo neutronų.
„Ladogoje“ įrengti ne tik periskopai ir naktinio matymo prietaisai, bet ir dvi vaizdo kameros.
Iš viso sovietinė pramonė pagamino tik apie keturias tokias mašinas, rašo „Militarnyj“.
karinė technikašarvuotisKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių