Viename intensyviausių fronto ruožų Ukrainos sienos apsaugos tarnybos bepiločių orlaivių padalinio „Pheonix“ operatoriai sėkmingai sunaikino kelis priešo sunkiosios technikos vienetus, nuosekliai tęsdami pastangas silpninti Rusijos puolamuosius pajėgumus. Iš sunaikintų karinės technikos vienetų du buvo dislokuojami smogti ukrainiečių pozicijoms, tačiau ukrainiečių smūgiai užkirto kelią atakoms.
Svarbiausias taikinys – daugkartinio paleidimo raketų sistema „BM-21 Grad“, kuri pilnai pakrauta amunicija judėjo link šaudymo pozicijos. Šias sistemas rusai dažnai naudoja taikydami „šaudyk ir spruk“ taktiką – jie greitai paleidžia raketas ir tuoj pat keičia pozicijas, kad išvengtų atsakomųjų smūgių.
Šįkart manevras nepasiteisino. Ukrainos dronų operatoriai susekė „Grad“, sudavė tikslius smūgius ir sunaikino tiek paleidimo įrenginį, tiek jo įgulą.
Kitas reikšmingas taikinys – savaeigė haubica „2S1 Gvozdika“. Sutemus rusų kareiviai bandė ją perdislokuoti, kad artilerijos sistema galėtų toliau apšaudyti ukrainiečių pozicijas. Vis dėlto drono smūgis sutrukdė manevrui – haubica buvo iš karto eliminuota.
Bepiločių orlaivių operatoriai taip pat padarė nuostolių trims rusiškiems tankams, pėstininkų kovos mašinai „BMP-2“ ir dar vienam šarvuočiui Tokie smūgiai atima iš Rusijos kariuomenės pagrindines puolimo priemones, būtinas atakoms paremti šiame sektoriuje.
Šie rezultatai rodo, kad Ukrainos bepiločių sistemų efektyvumas prieš tradicinę sunkiąją techniką vis labiau auga. Neutralizuodami artileriją, raketų paleidimo įrenginius ir šarvuočius, bepiločių orlaivių operatoriai smarkiai sumažina priešo galimybes išlaikyti ugnies pranašumą mūšio lauke.
Kiekviena sunaikinta priešo technika tiesiogiai didina Ukrainos karių saugumą – fronto gynėjams tenka atlaikyti mažiau apšaudymų ir šarvuočių spaudimo, jie įgyja daugiau erdvės manevrui.
Nuoseklus dronų integravimas į fronto operacijas liudija Ukrainos perėjimą prie aukštųjų technologijų gynybos strategijos – kai tikslūs smūgiai nutraukia priešo puolimą dar jam neprasidėjus, rašo „Defense Express“.
karinė technikasunaikinimastaktika
Rodyti daugiau žymių