„Bayraktar“ vėl įrodė savo galią: liepsnose paskendo Rusijos laivas

Kaip praneša karinis naujienų portalas „Militarnyj“, operaciją rugpjūčio 20 d. įvykdė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba.
Ukrainos žvalgybos pajėgos aptiko Rusijos laivą netoli laikinai okupuotos gyvenvietės Chersono srityje. Panaudoję iš oro paleidžiamą tiksliai valdomą raketą, ukrianiečiai smogė laivui ir jį sunaikino.
Ukrainos operatoriai atakai panaudojo lazeriu valdomą šaudmenį „MAM-C/L“, paleistą iš Turkijoje pagaminto drono „Bayraktar TB2“. Šis smūgis parodė, kad „TB2“ dronai tebėra veiksmingi kovinėse operacijose, nors pastaraisiais mėnesiais Ukraina juos dažniau naudoja žvalgybai nei tiesioginiams smūgiams.
Turkijoje gaminami „Bayraktar TB2“ turi pažangius jutiklius, leidžiančius nepastebimai sekti priešo veiklą dideliais atstumais. Ukrainoje jie intensyviai naudojami šalies pietuose ir virš Juodosios jūros, kur kasdien stebi Rusijos judėjimą. Ukrainos pareigūnai pažymėjo, kad „TB2“ smūgiams naudojami retai, siekiant sumažinti riziką, kad juos perims Rusijos naikintuvai.
Rugpjūčio 20-osios operacija parodė, kad dronai „TB2“ vis dar gali būti efektyviai panaudoti smūgiams – kai tai leidžia sąlygos.
„Bayraktar TB2“ pirmą kartą sulaukė tarptautinio dėmesio 2022 m. vasarį, Rusijos plataus masto invazijos pradžioje. Tuomet dronai padėjo stabdyti Rusijos pajėgų veržimąsi, naikindami į priekį judančius priešo tankus ir šarvuočius.
Nuo to laiko operacinė aplinka pasikeitė. Rusija patobulino savo oro gynybos priemones ir okupuotose teritorijose dislokavo pažangius naikintuvus, todėl dronams tapo pavojingiau atvirai vykdyti smogiamąsias užduotis. Dėl to Ukraina didžiąją dalį „TB2“ pradėjo naudoti žvalgybos misijoms, leisdama kitoms sistemoms vykdyti tikslius smūgius.
Vis dėlto patrulinio laivo sunaikinimas Chersono vandenyse rodo, kad „TB2“ tebėra pajėgus vykdyti tiesioginius smūgius. Galimybė smogti iš didelio atstumo tiksliaisiais šaudmenimis leidžia Ukrainos pajėgoms užkirsti kelią Rusijai laisvai judėti ginčytinose Juodosios jūros teritorijose, rašo „Defence Blog“.