„Google“ atskleidė, kiek elektros reikia vienai DI užklausai apdoroti

2025 m. rugpjūčio 22 d. 21:17
Viena tekstinė užklausa „Google“ dirbtinio intelekto (DI) programai „Gemini“ sunaudoja maždaug tiek elektros energijos, kiek televizorius per mažiau nei 9 sekundes, paskelbė bendrovė.
„Google“ apskaičiavo, kad vidutinės energijos sąnaudos vienai tekstinei užklausai siekia 0,24 vatvalandžių (Wh) ir apie 5 lašus arba 0,26 mililitrų vandens, kurio reikia DI duomenų centrų aušinimui.
Daug metų būgštaujama, kad populiarėjant DI programoms auga elektros ir vandens suvartojimas. Tačiau technologijų pramonės atstovai visuomenę tikina, kad duomenų centrų efektyvumas taip pat didėja.
Bendrovė „OpenAI“, DI programos „ChatGPT“ kūrėja, birželio mėnesį pateikė panašius elektros suvartojimo skaičius. Jos teigimu, vidutiniškai vienai DI užklausai apdoroti reikia 0,34 vatvalandžių (Wh) elektros – panašiai kiek vieną sekundę veikiančiai mikrobangų krosnelei.
Nors tikėtina, kad tobulėjant mikroschemų ir serverių technologijoms ilgainiui reikės mažiau elektros apdorojant pavienes užklausas, tačiau dėl didelio DI naudojimo masto auga elektros energijos poreikis duomenų centruose.
Be to, nei „Google“, nei „OpenAI“ neatsižvelgė į tai, kiek daug elektros reikia pirminio DI modelių apmokymo metu.
GoogleElektradirbtinis intelektas

