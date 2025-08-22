Nauja kadetų rengimo kryptis: parengta atnaujinta programa, stiprinanti jaunimo atsakomybę ir gebėjimus veikti krizinių situacijų atveju

Programos rengimo iniciatyvos ėmėsi krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, o jos turinį ir struktūrą parengė Krašto apsaugos ministerija bei Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus. Rengiant dokumentą buvo pasinaudota ir Ukrainos kadetų mokyklų patirtimi.
„Labai svarbu, kad kadetų ugdymo planas atitiktų šių dienų poreikius. Naujoji programa yra orientuota į visapusišką asmenybės brandą: čia formuojamas atsakomybės jausmas, ištikimybė Tėvynei, kartu suteikiami modernius iššūkius atliepiantys įgūdžiai. Tokiu būdu auginame jauną žmogų, kuris geba būti atrama savo valstybei nepriklausomai nuo to, kokį profesinį kelią pasirinks – kariuomenėje, moksle, visuomeninėse veiklose ar versle“, – sako viceministras T. Godliauskas.
Įgyta patirtis perduodama naujai kartai
„Programa parengta remiantis Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendrąja programa, siekiant ugdyti kadetų atsparumą grėsmėms, patriotizmą ir gebėjimą veikti krizių metu. Joje integruoti bazinio karių rengimo elementai – nuo karo istorijos, lyderystės ir garbės kodekso iki išgyvenimo, šaudybos, taktikos, ryšių ir pirmosios pagalbos pagrindų. Svarbu, kad kadetai ne tik įgytų žinių, bet ir išsiugdytų drausmę, fizinį bei psichologinį atsparumą“, – teigia Krašto apsaugos ministerijos atstovas Jurgis Norgėla, atsakingas už programos rengimą.
Kadetų rengimo programa aprėpia ne tik teorinį žinių perteikimą, bet ir akcentuoja praktinį pasirengimą, darbą komandoje, gebėjimą reaguoti į realias situacijas ir būti lyderiu netikėtose aplinkybėse. Tai yra būtini gebėjimai ne tik kariuomenėje, bet ir civiliniame gyvenime.
Programos turinys išskaidytas pagal amžiaus grupes. 5–8 klasių kadetams skirta 194 valandų trukmės ugdymo programa, o 9–12 klasių – net 200 valandų. Tarp pagrindinių modulių: karo istorija, išgyvenimo pagrindai, ekstremalių situacijų valdymas, taktika, pirmoji pagalba, dronų valdymas, fizinis rengimas ir šaudymo pratybos (vykdomos laikantis visų teisinių ir saugumo reikalavimų).
Kadetai ne tik mokomi naudotis topografinėmis priemonėmis, radijo ryšio įranga, bet ir vyksta į stovyklas, žygius, dalyvauja rikiuotėse bei praktinėse treniruotėse. Visa tai padeda ugdyti atsakomybę, savitvardą ir pasitikėjimą savimi.
Ugdymas ne kovai, o atsakomybei
Svarbu pabrėžti, kad programa nenumato kadetų rengimo koviniams veiksmams. Kaip nurodyta dokumente, licėjaus veiklos tikslas yra ne ruošti kariškius, o ugdyti piliečius, gebančius veikti krizių metu ir sustiprinti visuomenės atsparumą.
Licėjaus vadovas Ričardas Žilaitis pabrėžia, kad programa ne tik padės ugdyti jaunimo charakterį, bet ir sustiprins jų motyvaciją pasirinkti su saugumu ir gynyba susijusias profesijas: „Matau kokybę ir naudą – ši programa leis instruktoriams gilinti žinias, o kadetams tikslingai ruoštis tolimesniam keliui Lietuvos kariuomenėje ar karo akademijoje.“
Pasak vadovo, dalis kadetų jau dabar kryptingai planuoja savo ateitį: domisi studijomis Karo akademijoje, tarnyba Lietuvos kariuomenėje ar vidaus saugumo tarnybose.
Parengta programa yra atvira ir pritaikoma kitoms ugdymo įstaigoms: tiek Žemaitijos kadetų gimnazijai, tiek Jūrų kadetų mokyklai Klaipėdoje, siekiančioms ugdyti atsakingus, patriotiškus ir fiziškai pasirengusius jaunuolius.
Ši programa žymi svarbų žingsnį ne tik kadetų licėjaus, bet ir visos šalies ugdymo sistemos kryptingame tobulėjime, kur svarbiausia tampa ne informacijos kiekis, o pasirengimas veikti.