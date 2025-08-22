Prieš mokslo metų pradžią Lietuvoje trigubai auga žaidimų konsolių pardavimas

Bendrovės pardavimų duomenys rodo, kad prieš mokslų pradžią nešiojamų konsolių pardavimai išaugo 2 kartus. Populiariausi jų yra „MSI Claw“, „Lenovo Legion Go S“, „Nintendo Switch 2“. Per pirmąją „Back To School“ (liet. atgal į mokyklą) savaitę „Sony PlayStation 5 Slim“ pardavimai išaugo beveik 3 kartus.
„Kompiuteriniai žaidimai šiandien yra daugiau nei pramoga – jie lavina reakciją, loginį mąstymą ir padeda pailsėti. Pavyzdžiui, „Minecraft“ lavina erdvinį mąstymą, logiką ir kūrybiškumą, nes vaikas gali statyti viską, ką tik įsivaizduoja: miestą, pilį ar net visą gyvenvietę. Žaidimai yra universali laisvalaikio veikla, tad juos renkasi ir vaikai, ir suaugusieji“, – sako M. Marcinkevičiūtė.
Žaidimų laikas nemažėja jau daugiau nei 12 metų. Remiantis Europos žaidimų kūrėjų federacijos duomenimis, žmonių skiriamas laikas skaitmeninėms pramogoms ilgėja – per savaitę vidutiniškai vienas žmogus žaidžia apie 9 valandas. Ataskaitos rezultatai rodo, kad kas ketvirtas žaidėjas yra 45–64 metų amžiaus.
Žaidimai jau yra natūrali kasdienybės dalis, kuri padeda atsipalaiduoti, „išsikrauti“ po dienos ir gali suteikti jėgų darbams. „Geimifikacija“, arba žaidimų elementų integracija, yra naudojama mokymosi, sporto ar net įpročių formavimo programose. Tokie elementai ir simboliniai apdovanojimai, pavyzdžiui, už nueitus žingsnius ar išmoktą kalbos pamoką, skatina pastovumą ir padeda suformuoti gerus įpročius.
Pasak kategorijos vadovės, ši teigiama praktika siejasi su žaidimais, tad žmonės pradeda aktyviai juos rinktis laisvalaikiu. Dažniau žmonės renkasi konsoles, nes jos išlaiko aukštą žaidimų kokybę ir jas naudoti yra paprasta. Žaidėjams lengva sujungti naują konsolę, kuria galima žaistii tiek namuose, tiek už jų ribų.
Mokslai ir žaidimai eina koja kojon
„Žmonės grįžta po atostogų ir jau pradeda planuoti savo laisvalaikį, tad matome pardavimų augimą prieš vaikams grįžtant į mokyklas. Jiems dažnai aktualu, kad žaidimus būtų galima žaisti visur ir kartu su draugais. Vaikai ir studentai dažnai renkasi nešiojamas ar hibridines konsoles“, – sako M. Marcinkevičiūtė.
Anot Mildos Marcinkevičiūtės, populiariausios išlieka namų konsolės, tokios kaip „PlayStation“, nes jos užtikrina geriausią grafiką ir našumą. Mada taip pat turi įtakos – naujos kartos konsolės ar ilgai laukti žaidimai paskatina pirkėjus iš anksto ruoštis jų pasirodymui. Populiariausi žaidimai yra „GTA 6“ ir „The Last Of Us“, pagal kurį vėliau buvo sukurtas serialas tuo pačiu pavadinimu. Konsolės ar žaidimai yra tik pirmas žingsnis, nes būtina turėti ir patikimą ryšį.
Ryšys išsaugo skaitmenines gyvybes
„Žaidėjams net milisekundė yra aukso vertės. Kiekvienas vėlavimas gali nulemti jų pralaimėjimą, praleistą galimybę išsiveržti pirmyn ar neleisti laiku sureaguoti į priešininko veiksmus. Vienas svarbiausių žaidėjo įrankių yra patikimas ir stabilus ryšys“, – sako M. Marcinkevičiūtė.
Kompiuteriniams žaidimams, kurie žaidžiami realiu laiku, svarbu turėti greitą ir stabilų interneto ryšį, nes jis leidžia siųsti ir priimti didelius duomenų kiekius. Daugelis renkasi šviesolaidį ryšį, kuris puikiai veikia net tada, kai vienu metu prie jo jungiasi daug žmonių. Jis užtikrina interneto greitį net tada, kai tuose pačiuose namuose vienas žiūri filmus, kitas dirba nuotoliu, o trečias – žaidžia.
Stimuliuoja smegenis
Žaidimai yra tarsi treniruotė smegenims, jos metu lavinama reakcija, dėmesys ir strateginis mąstymas. Toks „sportas“ stimuliuoja smegenis nepriklausomai nuo žanro – ar tai būtų loginiai, strateginiai, ar veiksmo žaidimai.
Šie žaidimai gali būti ypač naudingi brandžiame amžiuje. „Biomed Central“ žurnale publikuoto tyrimo duomenys rodo, kad žaidėjai greičiau apdoroja informaciją, pasižymi geresne erdvine orientacija bei darbine atmintimi. Žaidimai lavina kognityvinius gebėjimus, tad protas išlieka aštrus.