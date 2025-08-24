JAV kuria kosminę gynybą nuo Rusijos hipergarsinių raketų – tačiau yra vienas „bet“

Amerikos kompanija „Lockheed Martin“ ketina iki 2028 m. atlikti orbitinius palydovų bandymus, skirtus hipergarsinėms raketoms, tokioms kaip rusiškos „Kinžal“ ar „Cirkon“, perimti. Tačiau kol kas nėra aišku, kokios konkrečiai technologijos tam bus naudojamos.
Pasak portalo „Defense One“, svarstomos įvairios idėjos – nuo lazerinių ginklų iki palydovų, galinčių savarankiškai judėti ir manevruoti, kad kinetiškai sunaikintų taikinius.
Neapibrėžtumas kyla dėl visos vadinamosios „Auksinio kupolo“ sistemos, kuri turėtų apsaugoti JAV nuo raketinių grėsmių. Pentagonas šiuo metu rengia gaires, kurios turėtų parodyti, ko tikimasi iš gamintojų, bet kartu pernelyg nevaržyti jų kūrybos.
Amerikiečiai jau anksčiau bandė kurti panašias kosminių perėmėjų koncepcijas. Pavyzdžiui, prezidento Ronaldo Reagano laikais pradėta „Žvaigždžių karų“ programa taip pat numatė lazerinių technologijų panaudojimą.
Tačiau prasidėjus Šaltajam karui visi šie projektai buvo nutraukti. Vis dėlto kai kurios tuo metu dirbusios įmonės išliko iki šiol – pavyzdžiui, „Martin Marietta“, dabar tapusi „Lockheed“ dalimi.
Šiandien „Lockheed“ susiduria su naujų rinkos dalyvių – tokių kaip „SpaceX“ – konkurencija. Pastaroji gali pigiai iškelti į orbitą didelius palydovų kiekius. Vis dėlto „Lockheed“ pasiduoti neketina ir toliau vysto savo technologijas.
„Lockheed“ įkūrė specialų „Prototipų kūrimo centrą“, kuriame virtualiai bandomos pažangios kosminės priešraketinės gynybos koncepcijos. Be savo technologijų, „Lockheed“ ketina pasitelkti ir partnerių bei mažesnių kūrėjų sprendimus.
Gynybos milžinė taip pat dirba prie kitų, mažiau žinomų „Auksinio kupolo“ dalių. Tai reiškia, kad net jei „Lockheed“ nepavyktų įgyvendinti palydovų-perėmėjų projekto, ji vis tiek liktų atsakinga už radarus, valdymo ir nukreipimo sistemas.
Kol kas sunku pasakyti, ar šie planai bus įgyvendinti sėkmingai. Tai eksperimentinės technologijos, kurioms reikia daug laiko ir didelių investicijų. Vis dėlto trijų metų terminas atrodo pernelyg trumpas, todėl tikėtini ir vėlavimai, rašo „Defense Express“.
ginkluotėHipergarsinė raketaRusija
Rodyti daugiau žymių