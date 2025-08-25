„Gdansko Lancelotas“: Lietuvos kaimynystėje – unikalus radinys iš viduramžių

„Mes atradome didelę kalkakmenio kapo plokštę, ant kurios išraižytas riterio, vilkinčio grandinius šarvus, atvaizdas“, – teigia bendrovės „ArcheoScan“ archeologė Sylwia Kurzyńska, kuri vadovavo kasinėjimams. Išraižyta plokštė yra retas radinys viduramžių Lenkijoje – nes tik keletas jų vaizdavo mirusiuosius, nurodo mokslininkė.
S. Kurzyńska ir jos komanda radinį aptiko liepos mėnesį Gdansko istoriniame centre, kasinėjant XI–XIV a. naudotą tvirtovę. Buvo aptiktos pilies, bažnyčios ir kapinių liekanos.
Išraižytas antkapis preliminariai datuojamas XIII a. pabaiga arba XIV a. pradžia, sako archeologė. Apie 150 cm ilgio plokštė, pagaminta iš Gotlando saloje (Švedija) išgauto kalkakmenio, vaizduoja stovintį vyrą, apsirengusį šarvais ir laikantį kalaviją bei skydą.
„Atsižvelgiant į tai, kad ji pagaminta iš minkšto kalkakmenio ir buvo palaidota šimtmečius, plokštės išlikimas yra nepaprastas – raižiniai, šarvai ir skydas vis dar yra gerai matomi“, – pasakoja mokslininkės.
Netrukus po plokštės atradimo „ArcheoScan“ komanda patraukė akmenį ir kasė giliau. Mokslininkai rado gerai išsilaikiusį vyro skeletą, bet jokių įkapių.
„Visi įrodymai rodo, kad paminėtas asmuo buvo aukšto socialinio statuso, greičiausiai riteris arba kažkas, einantis karines pareigas“, – teigia S. Kurzyńska. Nors šio laidojimo data ir vieta sutampa su Vokiečių ordino iškilimu, tyrėjai nerado jokių užrašų ar simbolių, kurie galėtų jį aiškiai susieti su šiuo ordinu.
Šis atradimas yra svarbus Gdansko miestui, nes jis yra „tiesioginis ryšys su miesto formavimosi metais, suteikiantis retą galimybę pažvelgti į viduramžių elito gyvenimą ir laidojimo papročius“, sako archeologė.
Jau vykdomi papildomi darbai tiek su kapo plokšte, tiek su skeletu. Tyrėjai dokumentuoja plokštę naudodami aukštos raiškos 3D skenavimą, siekdami atkurti ir išsaugoti unikalų raižinį. Be to, cheminė ir genetinė kaulų analizė padės jiems geriau suprasti, kas buvo šis vyras ir koks buvo jo gyvenimas.
„Taip pat planuojame sukurti veido rekonstrukciją pagal kaukolę“, – sako S. Kurzyńska. Mokslininkai sieks išsiaiškinti, kaip galėjo atrodyti riteris, kurį visuomenė jau pakrikštijo „Gdansko Lancelotu“, rašo „Live Science“.
archeologija Lenkija viduramžiai
