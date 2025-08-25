D. Šakalienė Kyjive: Ukrainos patirtis bus pritaikoma Lietuvos oro gynyboje

Tarptautiniame Gynybos pramonės forume vykusiame uždarame susitikime su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu Lietuvos krašto apsaugos ministrė kartu su gynybos ministrais iš Kanados, Latvijos, Švedijos, Danijos ir Rumunijos kalbėjosi apie paramą Ukrainai ir investicijas į Ukrainos gynybos pramonę. Forume pristatytos Ukrainos vystomos gynybos pramonės inovacijos bei efektyvumo mūšio lauke didinimo sprendimai.
Pasak D. Šakalienės, Lietuva išlieka tvirtai įsipareigojusi ir toliau remti Ukrainą. Anot ministrės, „artėjančiais metais ketinama skirti daugiau nei 200 mln. eurų paramos Ukrainai amunicijos projektams, antidroninėms sistemoms, minų šalinimui, reabilitacijai, mokymams bei paramai Ukrainos gynybos pramonei“. Lietuvos krašto apsaugos ministrė Kyjive taip pat pranešė, kad Lietuva prie PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) iniciatyvos ketina prisidėti iki 30 mln. eurų suma.
Ministrei dvišaliu formatu susitikus su Ukrainos gynybos ministru Denysu Shmyhaliu, buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl Ukrainos ginkluotės gamybos Lietuvoje (angl. Letter of Intent) ir aptartos planuojamos gaminti ginkluotės rūšys bei tolesni žingsniai.
Ketinimų protokolas numato bendrą gynybos pramonės produktų gamybą, technologijų perdavimą, projektų vystymą ir gamybos lokalizavimą Lietuvoje. Tai atvers kelią ilgalaikei partnerystei, stiprinant kolektyvinį Europos saugumą bei kuriant atsparias tiekimo grandines.
Vizito metu daug dėmesio skirta oro gynybai. Ministrė susitiko su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybe bei oro gynybos ekspertais, su kuriais aptarė kylančius iššūkius, išmoktas pamokas ir inovacijas oro gynybos srityje.
„Aptarėme naujausius Ukrainos sprendimus reaguojant į kintantį oro grėsmių paveikslą bei technologines inovacijas. Noriu užtikrinti kuo efektyvesnį bendradarbiavimą stiprinant mūsų oro gynybą ir reaguojant į kintančias rusų naudojamas technologijas ir metodus. Susitarėme rengti reguliarias ekspertų konsultacijas dėl praktinio patirties pritaikymo mūsų oro gynybos stiprinimui“, – pabrėžė ministrė D. Šakalienė.
Pasak D. Šakalienės, „itin svarbu stiprinti oro erdvės stebėseną, siekiant kuo anksčiau aptikti į Baltarusiją nukreipiamus, o vėliau Lietuvos oro erdvę galinčius pažeisti rusijos bepiločius. Tam sutarta dėl dalijimosi informacija tarp mūsų oro pajėgų atstovų.“