5000 metų senumo ritualinės duobės atskleidžia paslaptingas akmens amžiaus europiečių ceremonijas

Zalcmundo kultūra yra regioninė piltuvėlinės keramikos kultūros atšaka, kurios centras buvo viduriniame ir apatiniame Zalės upės baseine. Ji žinoma dėl savo laidojimo apeigų, įskaitant laidojimą po sudaužytų keramikos dirbinių sluoksniais ir sudegusių namų liekanomis, bei plačiai paplitusių smurtinio ir antrinio palaidojimo – ypač kaukolių – radinių kapuose.
Archeologai Gerštevico vietovėje atkasė dvylika apvalių duobių, kurių skersmuo buvo apie 2–3 metrai, o gylis – iki 2,5 metro, ir kurios buvo apsuptos grioviais. Duobėse buvo rasta aukų ir sudegusių liekanų mišinys: sunaikintų statinių fragmentai, keramikos indai, žmonių ir gyvūnų kaulai. Labiausiai įspūdinga buvo viena duobė, kurioje buvo du nesugadinti keramikos indai – kurie, tikėtina, buvo naudojami ritualuose. Kitoje duobėje buvo sudegusio šuns palaikai, išlikę anatominėje padėtyje, rasti kartu su žmogaus kaukole, kuri nebuvo paveikta atmosferos veiksnių – tai rodo, kad šuo galbūt buvo sudegintas, jo palaikai išsaugoti arba palikti atviri prieš laidojimą, o kaukolė buvo ten padėta vėliau.
Vienoje iš duobių archeologai aptiko dviejų asmenų palaikus, kurie, atrodo, prieš laidojimą buvo suirę kitur – o tai rodo, kad laidotuvės buvo kruopščiai parengtos ir vyko keliais etapais. „Tai rodo, kad duobės buvo atvertos per ilgai trunkančias ritualines apeigas arba kad šunų kaulai buvo laikomi kitoje vietoje ilgą laiką“, – rašoma tyrėjų pareiškime.
Šis radinys yra vienas iš ankstesnių atradimų, padarytų vykdant tą patį infrastruktūros projektą, įskaitant kapus netoli Kraušvico, priskiriamus virvelinės keramikos kultūrai. Tačiau Zalcmunde duobės yra beveik 500 metų senesnės ir atspindi sudėtingesnę ritualinę veiklą, greičiausiai susijusią su didėjančia socialine įtampa.
Mokslininkai šias ritualines praktikas laiko krizės laikotarpio ženklu. Apie 3000 m. pr. m. e. vidurio Europoje įvyko klimato atšalimas, oras tapo šaltesnis ir neprognozuojamas. Tuo pačiu metu Bernburgo kultūra iš šiaurės pradėjo plisti į Zalcmundo teritoriją. Šie išorinio spaudimo faktoriai galėjo priversti Zalcmundo gyventojus ieškoti apsaugos ir stabilumo vis sudėtingesniuose ritualuose, prašant pagalbos savo protėvių ir galbūt gyvūnų dvasių.
Labiausiai prieštaringas yra šunų įtraukimas į duobes. Kai kurie mokslininkai mano, kad jie galėjo būti laikomi dvasiniais vadovais ar tarpininkais tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Nežinoma, ar šios ceremonijos buvo bendruomenės reikalas, ar tik tam tikrų visuomenės narių. Nepaisant to, įrodymai piešia vaizdą gyventojų, giliai įsitraukusių į simbolinius ritualus, kurie dažnai vykdavo per bauginančias ceremonijas, padėdami susiorientuoti kintančiame pasaulyje, rašo „Archeology News“.
archeologijaAkmens amžiusneolitas
