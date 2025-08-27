Pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrai – 600 mln. eurų KAM investicijos

„Krašto apsaugos ministerija per artimiausius ketverius metus išvystys 4 milijardų eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje, o apie 600 mln. eurų investicijų į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą ženkliai sustiprins brigados operacinius pajėgumus ir užtikrins kokybiškas karių tarnybos sąlygas. Šios investicijos ne tik stiprina šalies gynybinį potencialą, bet ir kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – teigia krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalione Tauragės rajone statomas visiškos naujos kareivinės, kurias planuojama perduoti Lietuvos kariuomenei 2027 metų viduryje. Netrukus planuojama pradėti degalinės su plovykla statybos darbus, o šiuo metu perkamos valgyklos ir technikos parko rekonstrukcijos projektavimo paslaugos.
„Įgyvendiname vieną iš esminių gynybos prioritetų – nacionalinės divizijos sukūrimą. Kuriama infrastruktūra yra svarbi šio plano dalis – ji sudarys galimybes dislokuoti divizijos dalinius, vykdyti kovinį rengimą, kaupti atsargas bei priimti sąjungininkų vienetus. Kitas mums ne mažiau svarbus prioritetas – karys ir jo tarnybos sąlygų užtikrinimas. Šiuolaikinė, mūsų reikalavimus atitinkanti infrastruktūra suteiks kariams galimybę profesionaliai koncentruotis į karinį rengimą ir parengties gerinimą, nepatiriant buitinių ar procedūrinių trikdžių, kurie iki šiol dažnai demotyvuodavo dėl nepakankamų sąlygų“, – sako krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė.
Kita strategiškai svarbi investicijų kryptis – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas Klaipėdoje. Čia vykdomi plataus masto infrastruktūros projektai, apimantys skirtingų tipų garažų projektavimą, gydymo pastato ir stoginės statybos darbus. Taip pat baigiamas rengti teritorijos inžinerinių tinklų rekonstrukcijos projektas, o ateityje planuojama atnaujinti valgyklą.
Nauja infrastruktūra papildys jau sėkmingai užbaigtus karinių miestelių projektus. Pėstininkų brigados „Žemaitija“ du batalionai – Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas Šiauliuose ir Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas Pajūrio miestelyje – praėjusiais metais įsikūrė naujai pastatytuose kariniuose miesteliuose su visa reikalinga infrastruktūra.
Ateityje planuojama dar labiau stiprinti pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą. Iki 2030 metų Klaipėdos rajone bus pastatytas naujas Kairių karinis miestelis, kuriame įsikurs 1500 Lietuvos kariuomenės karių. Numatomi valstybės įsipareigojimai projektui – 520 mln. eurų. Suma apima projektavimą, statybas, 12 metų priežiūrą ir finansavimo išlaidas. Sutarčių pasirašymas planuojamas iki 2026 metų pabaigos.
Praėjusių metų pabaigoje įsteigti Šilalės ir Tauragės kariniai poligonai, skirti karinės technikos manevravimui, kuriuose treniruojasi pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariai. Jie papildo brigados mokymo galimybes ir užtikrina kokybiškas karių pratybas.
Sisteminga pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūros plėtra ne tik gerina karių tarnybos sąlygas, bet ir ženkliai stiprina Vakarų Lietuvos gynybinį potencialą. Šie projektai taip pat skatina regiono ekonominį augimą, pritraukia investicijas, kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai.
Pėstininkų brigadai „Žemaitija“ priklauso keturi batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas Klaipėdoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalionas Tauragės rajone, Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas Šiauliuose bei Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas Šilalės rajone. Taip pat brigados sudėtyje veikia brigados štabas su įgalinančiais elementais.