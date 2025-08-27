Ukrainos gynybos pajėgos Zaporižios kryptyje sėkmingai sunaikino retą rusų nuotolinio minavimo sistemą, suduodamos dar vieną smūgį Maskvos inžinerijos pajėgumams mūšio lauke. Apie tai rugpjūčio 26 d. pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos vadas Oleksandras Pivnenko.
Pasak jo, sunaikinta įranga buvo „Zemledelije“ – pažangi rusų nuotolinio minavimo sistema. Ši platforma gali vienu šūviu paskleisti iki 600 minų, kas leidžia greitai sukurti didelius minų laukus, skirtus blokuoti ar sulėtinti besiveržiančias pajėgas.
Sistema buvo sunaikinta koordinuotais Ukrainos pajėgų, naudojusių smogiamuosius dronus, veiksmais. Įraše matyti tikslūs smūgiai, kurie sustabdė ir galiausiai sunaikino inžinerinį objektą.
O. Pivnenko pabrėžė, kad tokios įrangos praradimas parodo Ukrainos gynybos pajėgų veiksmingumą neutralizuojant specializuotas priešo sistemas. Rusija turi tik ribotą skaičių „Zemledelije“ vienetų, todėl kiekvienos jų praradimas yra svarbus tiek taktiniu, tiek simboliniu požiūriu.
„Zemledelije“ yra dalis modernios Rusijos ginkluotės, skirtos greitai formuoti mūšio lauką. Sistemos gebėjimas paskleisti didelius kiekius priešpėstinių ir prieštankinių minų dideliuose plotuose kelia rimtą grėsmę Ukrainos manevrinėms operacijoms. Vienos tokios sistemos pašalinimas sumažina okupantų gebėjimą įtvirtinti pozicijas ar trikdyti puolimo judėjimus naujais minų laukais.
Ukrainos vis dažniau pasitelkiami dronų smogiamieji daliniai pasirodė esą lemiamai svarbūs atakuojant didelės vertės priešo objektus, kurie dažnai yra gerai apsaugoti arba dislokuoti toli už fronto linijų.„Zemledelije“ sistemos sunaikinimas dar kartą pabrėžia nepilotuojamų oro sistemų svarbą šiuolaikiniame kare.
„Šis sėkmingas smūgis ne tik susilpnina Rusijos inžinerijos pajėgumus, bet ir pakelia Ukrainos kariuomenės ir visuomenės moralę. Kiekvienas didelės vertės nuostolis, padarytas įsibrovėliams, stiprina Ukrainos atsparumą ir parodo jos pajėgų prisitaikymo gebėjimus kovojant su technologiškai pažangiomis priešo sistemomis“ – rašo „Defense Express“.
karinė technikaminosužminavimas
