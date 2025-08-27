Vienas didžiausių Rusijos karinių dronų gamintojų artėja prie bankroto

„CNews“ duomenimis, per pastaruosius mėnesius bendrovei buvo pareikšta dešimtys skolų ieškinių, nuo vasaros pradžios pareikalauta sumokėti daugiau nei 600 mln. rublių (apie 6 mln. eurų). Didžiausi ieškovai yra „Inovatyviosios Technologijos ir Medžiagos“ (151,1 milijono rublių) ir „Moderniųjų Telekomunikacijų Technologijų Institutas“ (220,6 milijono rublių).
Bendra pretenzijų bendrovei suma jau gegužę siekė milijardą rublių – o tai rodo didėjantį finansinį spaudimą dronų „Orion“ ir „Inochodec“ gamintojams – šios sistemos dažnai lyginamos su amerikietiškuoju „MQ-9 Reaper“.
Šaltiniai „CNews“ pranešė, kad „Kronstadt“ jau dvejus metus patiria sunkumų, o problemos siekia 2022 m., kai iš bendrovės pasitraukė pagrindinis akcininkas „Sistema“. Be šio palaikymo skolos greitai išaugo.
JAV ir Europos Sąjungos sankcijos dar labiau apsunkino bendrovę – nes sumažėjo galimybės įsigyti svarbių užsienio gamybos komponentų ir padidėjo išlaidos. Tuo pačiu dideli valstybės užsakymai uždėjo didelius gamybos reikalavimus tuo metu, kai bendrovės tiekimo grandinės jau buvo patyrusios sunkumų.
„Rusdronport“ generalinis direktorius Nikolajus Riašinas pareiškė, kad įmonė artėja prie žlugimo. „Bendrovė bankrutuos, todėl subrangovai dabar skuba pateikti pretenzijas ir patekti į eilės priekį“, – sakė jis.
Ataskaitoje pažymėta, kad Ukrainos smūgiai „Kronstadt“ gamybos įrenginiams padidino sunkumus. Įmonė, žinoma dėl to, kad tiekia dronus, plačiai naudojamus Rusijos kare su Ukraina, tapo Ukrainos pajėgų taikiniu. Sankcijų, smūgių mūšio lauke ir skolų įsipareigojimų derinys įmonę pastatė į, kaip stebėtojai apibūdina, labiausiai nesaugią padėtį nuo pat jos įkūrimo.
Šis atvejis simbolizuoja platesnius iššūkius, su kuriais karo sąlygomis susiduria Rusijos gynybos pramonė. Kremlius labai pasikliauja nepilotuojamomis sistemomis, kad galėtų tęsti operacijas Ukrainoje, o „Kronstadt“ buvo pagrindinis šios strategijos elementas. Bendrovės dronai „Orion“ ir „Inochodec“ buvo skirti užtikrinti ilgalaikį stebėjimą ir smūgiavimo pajėgumus, suteikiant Rusijai vidaus alternatyvą Vakarų ginkluotiems dronams.
Nepaisant didelių valdžios investicijų, iššūkiai atrodo neįveikiami. Sankcijos atkirto pagrindines technologijas, subrangovai teikia ieškinius teismuose, o finansiniai įsipareigojimai išaugo iki nepriimtino lygio. Ar įmonė gali būti restruktūrizuota ar įtraukta į kitą gynybos konglomeratą, lieka neaišku, tačiau šiuo metu „Kronstadt“ susiduria su tuo, ką daugelis pramonės atstovų apibūdina kaip neišvengiamą kelią į bankrotą, rašo „Defence Blog“.