(Ne)gyvo katino paieškos Mokslo festivalyje

Tai viena perspektyviausių mokslo sričių. Todėl festivalio lankytojai išgirs apie Lietuvos mokslininkų pasiekimus, praktinius šių technologijų taikymus, siekiant giliau suprasti gamtoje vykstančius procesus. Bus kalbama apie kvantinės biologijos reiškinių modeliavimą superkompiuteriais. Kokie kvantiniai reiškiniai vyksta akyje ir kodėl tai padeda paukščiams nepaklysti? Arba kaip kvantinė fizika padeda astronomams tyrinėti žvaigždes.
Ateities vizijos: kosmosas, smegenys, kvantai
Iš viso programoje – daugiau kaip 200 nemokamų renginių, skirtų įvairiausioms temoms, interaktyvių veiklų, ekskursijų, eksperimentų. Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakultete išgirsite apie branduolinės sintezės eksperimentą Jungtinėje karalystėje, kur veikia Jungtinis Europos toras. Šiame įrenginyje – kvantinių procesų laboratorijoje, plazma įkaista net iki 150 milijonų laipsnių Celsijaus. Tai dešimt kartų pranoksta kaitrą Saulės centre. Tokiomis sąlygomis kvantinės dalelės: protonai ir neutronai susilieja į helio branduolius, išlaisvindamos milžinišką kiekį energijos, kaip žvaigždėse.
Programos Vilniuje lankytojai išbandys žaidimą „Kaip išgyventi kosminėje kolonijoje“ ir išgirs kaip lietuviams pavyko atrasti naują egzoplanetą. VU Biochemijos institute sužinos, kada sujungsime kompiuterį su smegenimis. Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo specialistai pasakos apie superlaidumo reiškinį ir jo naudą didžiausioje dalelių fizikos laboratorijoje pasaulyje. Kazimiero Simonavičiaus universiteto mokslininkai kurs vizijas, kaip ir kokiais lėktuvais keliausime ateityje.
Energetikos ir technikos muziejus pakvies į ekskursijas Virsmo salėje. Festivalio dalyviai pamatys, kaip audinių inžinieriai kuria dirbtines ragenas, kurios išgelbės regėjimą milijonams žmonių visame pasaulyje. Išgirs apie genų redagavimą ir vėžio modeliavimą – personalizuotos medicinos ateitį, kurioje dalyvauja Lietuvos medikai ir genetikai. Rugsėjo 17 d. Gamtos tyrimų centre jūsų lauks Mikroorganizmų mugė.
Chemijos mokytojai iš visos Lietuvos susitiks kompanijoje „Thermo Fisher Scientific“ interaktyviai praktinei dienai. Besirenkantys profesinę ateitį moksleiviai lankysis ekskursijoje kompanijoje „Teva Baltics“, kur pamatys kaip gimsta biofarmaciniai vaistai nuo vėžio ir kitų sunkių ligų.
Nuotykiai mokslo mieste
Kaune – itin įvairi ir praktiška programa, padėsianti pasiruošti ateičiai, ugdyti kūrybiškumą ir stiprinti savo atsparumą pavojams kibernetinėje erdvėje. Kūrybinėse dirbtuvėse kviesime patirti „Nuotykį ateities mieste“. Siūlysime idėjas smegenų audrai. Dalyviai mėgins įsivaizduoti, kaip atrodys netolimos ateities pasaulis, kuriame naudojama vis daugiau technologijų, dirbtinio intelekto sistemų. Nebūtina tapti futurologu arba turėti rašytojo talentą. Pakanka išmokti naudotis mokslinio fantastinio prototipavimo metodu.
Kita svarbi tema – kaip saugiai elgtis interneto erdvėje. Kibernetinio atsparumo dirbtuvėse jūsų laukia duomenų viliojimo pratybos, saugaus elgesio įgūdžių formavimas. Išmoksite atpažinti pavojingus el. laiškus. Sužinosite apie duomenų išviliojimą, išpirkos reikalaujančius virusus, mobiliosios bankininkystės kenkimo programas, SMS klastotes ir kita. Apie tai pasakos Nacionalinio kibernetinio saugumo centro specialistai. Įsitikinsite, kad kibernetinis saugumas nėra tik kodo labirintai, bet ir darbas su žmogaus psichologija bei teise.
Naujausi tyrimai liudija, kad paaugliai neatlaiko gyvenimo tempo ir įtampų. Technologijos juos išbalansuoja, todėl daugėja psichologinių problemų, sutrikimų. Skaitmeninės technologijos gali padėti mažinti stresą ir stiprinti psichikos sveikatą. VU Psichotraumatologijos centro mokslininkai kalbės apie jaunimo psichikos sveikatą ir pagalbos būdus. Pamatysite ir išbandysite vieną tokių sprendimų – Lietuvoje adaptuojamą streso mažinimo programą „Sija“.
Turiningą programą siūlo Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslinikai. Kaip kuriamos ateities kompozitinės medžiagos; kaip naviguoti ateities darbo rinkoje ir planuoti karjerą? Išgirsite apie kompiuterinės regos kūrimą – ar mašinos jau mato geriau nei žmonės? Apie skaitmeninio pasaulio naudą ir pavojus, remiantis kino pavyzdžiais: filmais „Matrica“ ir „Avataras“. Galėsite išbandyti žaidimą Dixit, pasakojant istoriją per muziką. Tai būdas tirti muzikos ir vaizdo sąsajas.
KTU Biomedicininės inžinerijos institute išvysite, kaip inovatyvūs prietaisai padeda diagnozuoti ligas, stebėti sveikatą. Moksleiviai išmoks kritiškai įvertinti savo mitybą ir ją pagerinti. Apsilankę Akustikos laboratorijoje įvertinsite savo balso stiprumą, pamatuotą decibelais. Sužinosite kaip įveiklinti žmogaus talentą robotų visuomenėje. Susipažinsite su meno ir architektūros gimimu priešistorėje. Pasitelkę vaizduotę ir dirbtinį intelektą bandysite įsivaizduoti priešistorės gyvenimo scenas.
Žaidžiant galima daug ko išmokti. Todėl ypač rekomenduojame stalo žaidimą „Robotų miestas“, lavinantį algoritminį, loginį ir strateginį mąstymą, susipažindinantį su pagrindinėmis programavimo koncepcijomis.
Vytauto Didžiojo universitete (VDU) stebėsite, kaip šalta plazma skatina sėklų dygimą, diskutuosite apie fotosintezės paslaptis, o VDU Botanikos sode išgirsite, ką jums nori pasakyti kaktusas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) programoje: pažintis su „fantomu“, atkartojančiu žmogaus kūno savybes ir būdais sumažinti bakterijų atsparumą antibiotikams. Galbūt jus sudomins vaistų receptų istorija Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje? Tyrinėti kvantines džiungles kvies Lietuvos zoologijos sodas. Su kvantinės fizikos sąvokomis susipažinsite, žaisdami „Bingo“ Lietuvos švietimo muziejuje.
Kauno Nacionaliniame dramos teatre patirsite kaip mokslo ir meno jungtys kuria naujas vaizduotės erdves. Maironio lietuvių literatūros muziejuje diskutuosime, kodėl dirbtinio intelekto laikais mums pravers dirbtinis kvailumas. M. K. Čiurlionio muziejuje fizikai siūlys kitaip pažvelgti į šio legendinio menininko kūrinius ir atrasti juose kvantinės fizikos užuominų.
Festivalio programoje dalyvaujanti „Mokslo salos“ komanda pasiūlys šeimoms su vaikais virtualiai apsilankyti CERNe, stebėti įspūdingas levitacijos demonstracijas, tyrinėti augalų reakcijas nesvarumo būsenoje, superlaidumo reiškinius ir kvantinių reiškinių ypatybes. Kurti kompiuterinį žaidimą, pagrįstą astrofizikos reiškiniais. Taip pat laukia kvantinių nuotykių žaidimas.
Didysis mokslo sprogimas
Festivalio renginiai, kaip įprasta, pasklis po visą Lietuvą. Klaipėdos universiteto (KU) ir KU STEAM centre išgirsite įspūdingą laivų istoriją ir suprasite jų reikšmę civilizacijai. Taip pat pakviesime į ekskursiją uoste ir plaukimą laivu. Projektuosite sau namą, naudodami 3D įrankius. Tyrinėsite kaip veikia saulės baterijos, išmoksite programuoti robotus. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre irgi dominuos interaktyvi veikla: nuo drono iki katapultos programavimo.
Šiaulių techninės kūrybos centre sužinosite viską apie kraują – jo sudėtį ir savybes. Marijampolės STEAM centre mėginsite įsivaizduoti, kaip atrodytų paraleliniai pasauliai, o naudodami mikrokompiuterius kaip kvantinio atsitiktinumo generatorius ir robotą kaip matavimo rezultatą atvaizduojančią sistemą, kursite interaktyvią kvantinę dėžę. Festivalio renginiai vyks Panevėžyje, Tauragėje, Druskininkuose. Po Lietuvos mokyklas keliaus „Atominė pamoka“, kurią parengė edukatorių komanda mėgintuvėlis.lt ir Ignalinos atominės elektrinės specialistai.
Mokslo festivalį „Erdvėlaivis Žemė“ organizuoja VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“ kartu su Lietuvos fizikų draugija. Jį finansuoja Lietuvos mokslo taryba ir Kauno miesto savivaldybė. Visą programą rasite adresu mokslofestivalis.eu.