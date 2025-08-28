Dar vienas neįprastas vaizdas Lietuvos danguje – pateikė versiją, kas tai galėjo būti

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Naktį pakėlus akis į dangų galima pamatyti ne vien žvaigždes, Mėnulį ir gatvių apšvietimo lempas – kartais galima pastebėti ir rečiau pastebimų dalykų.
„Įdomu, kas tai? Prienų rajone, žiūrint į Marijampolės pusę. Pakankamai ilgai matėsi danguje, 22:06“, – klausė nuotrauką su tokiu prierašu socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ įkėlęs Kęstutis Bartninkas.
Naktinėje nuotraukoje matyti nedidelis vertikalus šviesos brūkšnys, esantis gerokai virš horizonto. Portalui Lrytas K. Bartninkas patikslino, kad matomas objektas nejudėjo ir matėsi apie valandą nuo tada, kai buvo pastebėtas.
Kaip portalui nurodė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto astrofizikas dr. Vidas Dobrovolskas, kadangi užfiksuota šviesi juosta projektuojasi debesies fone, greičiausiai tai yra antžeminių prožektorių ar apšvietimo lempų šviesa debesyje.
„Jei nejudėjo tiek laiko, tada tikrai labiausiai tikėtinas paaiškinimas, kad tai buvo šviesos stulpas nuo prožektoriaus, – Lrytui sakė mokslininkas. – Jei tai būtų meteoras, blyksnis būtų matomas ne daugiau nei kelias sekundes. O jei tai būtų susiję su raketomis/palydovais, objektas būtų matomas ne ilgiau kelių minučių“.
