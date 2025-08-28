Nuo gynybos be pamokslų iki „Make russia small again?“: KAM kviečia dalyvauti diskusijų festivalyje „BŪTENT!“

Pirmąją festivalio dieną diskusijose bus kalbama apie valstybės atsparumą ir visuomenės pasirengimą. Bus analizuojama, kaip atpažinti priešiškos įtakos veikimą ir kokią žalą visuomenei gali padaryti panika karo akivaizdoje. Diskusijose taip pat bus keliami klausimai apie moterų vaidmenį kariuomenėje bei apie tai, kokiais būdais Lietuvos kariuomenė gali tapti vienu patraukliausių šalies darbdavių. Į šiuos klausimus atsakymų ieškos politologai, visuomenės veikėjai, psichologai, kariai ir krašto apsaugos savanoriai, dalydamiesi savo patirtimi bei įžvalgomis.
Antroji festivalio diena kvies į diskusijas, kurios apjungs istorines patirtis ir ateities vizijas. Ekspertai kalbės apie suomiškąjį „Sisu“ mentalitetą ir jo pamokas Lietuvai, aptars gynybos pramonės plėtros galimybes, mūsų istorinius lūžius bei jų reikšmę šiandienos tapatybei. Bus keliami klausimai apie jaunų žmonių požiūrį į privalomąją tarnybą ir apie tai, kaip kalbėti su Z karta apie gynybą be pamokslų. Dieną užbaigs provokuojantis klausimas – „Make russia small again?“. Čia krašto apsaugos ministrė kartu su politologais svarstys, kokios strategijos galėtų ilgainiui sumažinti agresyvios kaimynės grėsmę ir ką dėl to galime padaryti mes patys.
Šeštadienį pagrindinėje festivalio scenoje vyks diskusija „Ar galime būti pasirengę visiems scenarijams?“. Joje krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras kartu su žurnalistu Edmundu Jakilaičiu kalbės apie Lietuvos pasirengimą gynybai, galimus ateities iššūkius ir kiekvieno Lietuvos gyventojo vaidmenį. Tai – kvietimas ne tik stebėti, bet ir įsitraukti į pasirengimą visuotinei gynybai.
Festivalyje veiks ir speciali Krašto apsaugos ministerijos erdvė, kurioje lankytojai galės ne tik stebėti, bet ir patys įsitraukti į įvairias interaktyvias veiklas. Laisvės dienai paminėti čia vyks akcija „Plakatais kovojome – plakatais švenčiame“, kviesianti kurti savo plakatus ir prisidėti prie bendros nuotraukų mozaikos – simbolinio mūsų gynybos paveikslo. Lietuvos kariuomenės foto būdelėje bus galima pasimatuoti kario įvaizdį, o prie „Paklausk kario“ stalo – neoficialiai pasikalbėti su Lietuvos kariuomenėje tarnaujančiais kariais apie jų kasdienybę, iššūkius ir motyvaciją.
Lietuvos šaulių sąjunga pristatys praktinius užsiėmimus – nuo išgyvenimo įgūdžių iki dronų simuliatorių, o CRI kvies išbandyti interaktyvų žaidimą ir pasitikrinti, ar atpažįsta dezinformaciją, kibernetines grėsmes bei kitus manipuliacijos būdus, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento atstovai konsultuos pilietinio pasipriešinimo ir pasirengimo dienai „X“ temomis.
Krašto apsaugos ministerijos diskusijų erdvės programą galima rasti čia.
Diskusijų festivalio „BŪTENT!“ – čia.
diskusijosFestivalis BūtentLietuvos kariuomenė
Rodyti daugiau žymių