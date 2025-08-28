Ukraina pristatė naują ginklą – ir jis pasižymi neįprasta savybe

Per sekmadienį vykusią Ukrainos naujausių gynybos technologijų parodą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir Kanados ministrui pirmininkui Markui Carney buvo pademonstruotas visiškai naujas ginklas. Greičiausiai tai yra Ukrainos gamybos mažo dydžio valdoma aviacinė bomba.
Iš renginio vaizdo įrašų matyti, kad ši amunicija labai primena Turkijos bendrovės „Roketsan“ sukurtą išmaniąją mažą bombą „MAM-L“, skirtą naudoti su koviniu bepiločiu orlaiviu „Bayraktar TB2“.
Atrodo, kad ukrainietiška bomba turi tokį patį stabilizatorių ir valdymo paviršiaus išdėstymą kaip ir turkiškas analogas, tačiau turi ir tam tikrų išskirtinių bruožų.
Ukrainietiškos bombos viršutinėje pusėje yra išsikišęs komponentas – greičiausiai specialus tvirtinimo elementas, kuris dedamas į lėktuvo ar bepiločio orlaivio paleidimo įtaisą. Panašus elementas matomas ir „MAM-L“ konstrukcijoje.
Prastas apšvietimas neleidžia gerai įžiūrėti ginklo priekinės dalies, tačiau atrodo, kad joje įrengtas pusiau aktyvus lazerinis ieškiklis (angl. semi-active laser seeker) – tai dar vienas ukrainietiškos bombos panašumas į „MAM-L“. Tačiau galinėje dalyje yra papildomas elementas, kurio nėra ant turkiškos bombos ir kurio funkcija lieka neaiški.
Labiausiai išsiskiria tai, kad ukrainietiškoji amunicija, panašu, buvo pagaminta 3D spausdinimo būdu – tokią prielaidą galima daryti pagal korpuso ir stabilizatorių tekstūrą.
Tuo tarpu „MAM-L“ yra gaminama iš metalo. Lieka neaišku, kodėl ukrainiečių inžinieriai pasirinko būtent tokį gamybos metodą. Vis dėlto toks sprendimas gerokai supaprastina gamybos procesą, o sudėtingiausia ir brangiausia ginklo dalis lieka valdymo sistema.
Atsižvelgiant į visus požymius, tikėtina, kad naujoji bomba yra skirta naudoti iš smogiamųjų bepiločių orlaivių, tokių kaip „Bayraktar TB2“ – panašiai kaip ir „MAM-L“.
Kol kas tai tėra pagrįsta prielaida. Parodoje pristatytas produktas praktikoje gali būti skirtas ir kitoms užduotims atlikti – arba turėti papildomų funkcijų. Vis dėlto akivaizdus išorinis panašumas į „MAM-L“ gana gerai pagrindžia tokią versiją, rašo „Defense Express“.
ginkluotėamunicijaaviacinė bomba
Rodyti daugiau žymių