„Varle.lt“ tęsia plėtrą – atidaro naują fizinę parduotuvę Plungėje

„Per pastaruosius metus stebime ryškų užsakymų augimą ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose – 2024 m. užsakymų skaičius augo daugiau nei 30 procentų. Tai rodo, kad klientams reikia patogaus būdo pasikonsultuoti ar atsiimti prekes vietoje.
Naujoji parduotuvė Plungėje – natūralus atsakas į šią tendenciją. Tai – dar vienas žingsnis įgyvendinant plėtros strategiją regionuose, kur auga naujų klientų ratas ir poreikis derinti elektroninę prekybą su tiesioginiu aptarnavimu,“ – sako Marius Butauskas, „Varle.lt“ įkūrėjas ir vadovas.
Fizinė parduotuvė – daugiau nei atsiėmimo punktas
Naujoje „Varle.lt“ parduotuvėje Plungėje pirkėjai galės ne tik gyvai apžiūrėti ir išbandyti populiariausią buitinę, elektronikos ir IT techniką, bet ir gauti profesionalias ekspertų konsultacijas. Čia bus galima patogiai atsiimti internetu užsakytas prekes be pristatymo mokesčio, o prireikus – sudaryti lizingo sutartis vietoje, greitai ir paprastai. Tokiu būdu „Varle“ užtikrina, kad pirkėjai gautų visapusišką aptarnavimą – nuo patarimų renkantis iki greito prekių gavimo.
Parduotuvės atidarymo proga klientams bus siūlomos iki 50 procentų nuolaidos parinktoms prekėms, nemokamos konsultacijos bei dovanos pirmiesiems lankytojams.
„Varle.lt“ augimas – įspūdingas net recesijos kontekste
„Varle.lt“ išlieka viena sparčiausiai augančių Lietuvos e. prekybos įmonių. 2024 m. užsakymų skaičius išaugo 27 proc., o marketplace pardavimai beveik padvigubėjo – vis daugiau žmonių atranda, kad „Varle.lt“ siūlo ne tik buitinę techniką, bet ir platų prekių pasirinkimą – nuo žaislų iki kosmetikos, mokyklinių prekių ar net statybinių įrankių.
„Kai dalis rinkos žaidėjų traukiasi, mes investuojame į augimą. Tikime, kad patogumas klientui – svarbiausia. Fizinių parduotuvių plėtra regionuose yra mūsų ilgalaikės strategijos dalis, kurią tęsiame nepaisydami ekonominių iššūkių,“ – pabrėžia M. Butauskas.
„Varle.lt“ – viena didžiausių el. prekybos platformų Lietuvoje, siūlanti daugiau nei 2,5 mln. prekių – nuo kompiuterinės technikos iki buitinės įrangos. Įmonė dvejus metus iš eilės pelnė „Mylimiausios el. parduotuvės“ titulą ir yra žinoma dėl plataus asortimento, konkurencingų kainų bei aukštos klientų aptarnavimo kokybės.