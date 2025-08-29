Penktadienį virš Lietuvos praskrido legendinis JAV dronas

Iš viešų duomenų matyti, kad šaukinį „FORTE10“ naudojantis dronas pakilo iš Sigonelos bazės Sicilijoje ir praskrido virš Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ir vidurdienį suka ratus virš pastarosios šiaurinės dalies.
Dronas skrenda 53 000 pėdų (16 kilometrų) aukštyje, daugiau nei 500 kilometrų per valandą greičiu.
Galėdamas ilgą laiką išbūti virš stebimų teritorijų, „RQ-4“ užtikrina platų apžvalgą ir sistemingą stebėjimą naudodamasis aukštos skiriamosios gebos sintetiniu diafragmos radaru (SAR) ir elektrooptiniais/infraraudonaisiais (EO/IR) jutikliais.
„Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk“ gaminamas nuo 1998, pirmąjį skrydį atliko 1998 m. vasario 28 d., JAV tarnyboje naudojamas nuo 2001 m, o ją turėtų baigti 2027 m. Kol kas viešo pareiškimo, kas pakeis „RQ-4“ tarnyboje, nėra, bet manoma, kad tai bus kol kas smarkiai įslaptintas „Northrop Grumman RQ-180“.
„Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk“ ore gali išbūti 30 valandų ir skristi iki 60 000 – 65 000 pėdų (18–20 kilometrų) aukštyje. Drono jutiklių rinkinys užtikrina žvalgybos ir stebėjimo funkcionalumą bet kokiomis oro sąlygomis, dieną ir naktį.
„Global Hawk“ misija – teikti platų spektrą žvalgybinių duomenų rinkimo pajėgumų, siekiant remti jungtines kovines pajėgas taikos, nepaprastosios padėties ir karo operacijose visame pasaulyje. „Global Hawk“ užtikrina nuolatinį beveik realaus laiko aprėptį, naudodamas vaizdo žvalgybos (IMINT), signalų žvalgybos (SIGINT) ir judančių taikinių indikatoriaus (MTI) jutiklius.
Specifikacijos:
- Trauka: 3500 kg
- Sparnų ilgis: 40 metrų
- Ilgis: 14,5 metro
- Aukštis: 4,7 metro
- Svoris: 6781 kilogramas
- Maksimalus kilimo svoris: 14 628 kilogramai
- Kuro talpa: 7847 kilogramai
- Naudingasis krovinys: 1360 kilogramai
- Greitis: iki 575 km/h
- Skrydžio nuotolis: 22 800 km
- Ginkluotė: nėra
- Įgula (nuotolinė): trys (LRE pilotas, MCE pilotas ir jutiklių operatorius)
Šiuo metu egzistuoja ir yra naudojamos trys „RQ-4“ versijos.
dronaikarinė technikažvalgyba
