Siekiant laiku išvystyti diviziją ir sustiprinti Lietuvos karinius pajėgumus, KAM trečdaliu didina karininkų rengimą užsienyje

„Nacionalinės divizijos sukūrimas reikalauja ne tik techninių pajėgumų, bet ir išskirtinai gerai parengtų karininkų, galinčių vadovauti sudėtingoms operacijoms. Operacinio lygmens karininkų rengimas užsienyje yra itin svarbi investicija į svarbiausią Lietuvos kariuomenės resursą – karius“, – sako krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
KAM planuoja ir toliau didinti karininkų skaičių, siunčiamų į Jungtinius vadų ir štabų karininkų kursus Baltijos gynybos koledže Estijoje. Šiais metais gauta dvigubai daugiau kvietimų siųsti karininkus į kursus Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Belgijoje. Planuojama, kad kursų dalyvių daugės ir 2026 metais.
Operacinio lygmens karininkų rengimo kursuose įgyjamos žinios ir įgūdžiai, būtini dalinių vadams, junginių štabų viršininkams ir operacinio štabo karininkams. Šio lygmens parengimas yra būtinas pulkininko leitenanto (komandoro) lygmens pareigoms vykdyti. Operacinio lygmens karininkų karjeros kursai Lietuvoje neorganizuojami, todėl šie specialistai rengiami užsienio partnerių institucijose. Baltijos gynybos koledžas, bendra Baltijos valstybių aukštoji karo mokykla, šiuo metu ruošia didžiąją dalį Lietuvos operacinio lygmens karininkų.
KAM investicijos į personalo kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą didėja ne tik rengiant karininkus, bet ir visų laipsnių karius bei civilius tarnautojus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui skirtos lėšos 2025 metais, lyginant su praėjusiais metais, išaugo daugiau kaip 60 proc.