Patikrinkite, ar atlikote visus veiksmus po duomenų perkėlimo į naują telefoną

„Įsigiję naują įrenginį paprastai skubame mėgautis pirkiniu. Neretai galvojama, kad pakanka vien perkelti duomenis iš seno į naują telefoną, ir viskas veiks iš karto. Vis tik naujasis telefonas iš tiesų palengvintų kasdienį gyvenimą ir nekeltų papildomų rūpesčių, verta skirti porą minučių dar keliems svarbiems žingsniams. Jie padeda išvengti smulkių, bet erzinančių nesklandumų ateityje“, – sako „Bitės Profas“ Andrius Archangelskis.
Svarbu pasitikrinti duomenis ir atnaujinti programėles
Pasibaigus duomenų perkėlimo iš seno telefono į naują procesui, svarbu neskubėti jų ištrinti iš senojo įrenginio – pirma, įsitikinkite, ar visi svarbiausi duomenys buvo perkelti sėkmingai.
„Rekomenduojama pasitikrinti, ar buvo sėkmingai perkelti tokie duomenys, kaip kontaktai ir nuotraukos ar kiti jums svarbūs failai. Reikėtų atkreipti dėmesį į duomenų dydį ar kontaktų skaičių. Jei viskas sutampa ir jokių duomenų netrūksta naujame telefone, tik tada galite ištrinti visus duomenis iš senojo įrenginio“, – sako išmanių sprendimų ekspertas A. Archangelskis.
Antra, perkėlus duomenis į naują telefoną, rekomenduojama atnaujinti ir visas telefone įdiegtas programėles.
„Nauji telefonai gali turėti iš anksto įdiegtas jūsų naudojamas programėles. Vis tik per laiką, kol įsigijote telefoną, galėjo pasirodyti atnaujinimų, pagerinančių programėlių veikimo greitį, stabilumą ir saugumą. Tad visada svarbu pirma atnaujinti programėles ir tik tuomet naudotis“, – atkreipia dėmesį specialistas.
Reikės prisijungti ne tik prie el. pašto
Dažniausiai prijungus pagrindinę telefono paskyrą naujame įrenginyje, el. pašto paskyra pridedama automatiškai.
„Svarbu nepamiršti naujame telefone atidaryti el. pašto programėlių („iOS“ – „Mail“, „Android“ – „Gmail“) ir patvirtinti paskyrą, kad pradėtų veikti automatinis sinchronizavimas ir būtų gaunami nauji pranešimai. Tai padės užtikrinti, kad el. paštas būtų paruoštas naudojimui ir veiktų sklandžiai. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto paskyrą, jas naujame telefone taip pat reikės pridėti ir prie jų prisijungti iš naujo“, – sako A. Archangelskis.
Galiausiai perkėlus visus duomenis iš seno telefono į naują, rekomenduojama patikrinti ir, jei reikia, prisijungti ir prie visų kitų naudojamų programėlių.
„Visose socialinių tinklų ar susirašinėjimo programėlėse, kaip „Facebook“, „Messenger“, „WhatsApp“ ar „Instagram“, naujame telefone taip pat reikės prisijungti iš naujo. Verta atkreipti dėmesį ir į kitas kasdien naudojamas programėles, tokias kaip banko, darbo ar sveikatos rodiklių stebėjimo. Iškart sutvarkius visus prisijungimus, ateityje bus mažiau nesklandumų“, – pataria vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės ekspertų.