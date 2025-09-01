„Nematomas priešas“: kodėl ukrainiečių kariai sugrįžo prie Černobylio reaktoriaus

704-osios atskirosios radiacinės, cheminės ir biologinės (RCB) gynybos brigados specialistai atlieka išsamius radiacijos lygio patikrinimus, renka mėginius ir dokumentuoja rezultatus tiesiogiai apsauginės konstrukcijos vietoje.
Komandos yra aprūpintos pažangiais stebėjimo prietaisais, įskaitant radiacijos detektorių „FLIR identiFINDER R400“, kuris leidžia tiksliai aptikti ir matuoti radiaciją vykdant operacijas lauke.
Generalinis štabas pažymėjo, kad šie prietaisai buvo ypač svarbūs šių metų pradžioje, kai 2025 m. vasarį Rusijos dronas „Shahed“ sugadino dalį sarkofago konstrukcijos. Tuo metu atlikti žvalgybos rezultatai leido ekspertams greitai įvertinti grėsmės mastą, atmesti radioaktyvaus nuotėkio galimybę ir leisti atlikti atstatymo darbus.
„Radiacija yra nematomas ir klastingas priešas“, – teigia Generalinis štabas, pabrėždamas, kad RCB padalinių buvimas Černobylyje tebėra būtinas siekiant išlaikyti kontrolę ir užtikrinti visuomenės saugumą.
Šis pranešimas paskelbtas atsižvelgiant į ilgalaikes Rusijos okupacijos pasekmes. 2022 m. vasario 24 d., pirmąją plataus masto karo dieną, iš Baltarusijos besiveržiančios Rusijos pajėgos užėmė Černobylio atominę elektrinę. Ukrainos nacionalinės gvardijos vienetai, paskirti saugoti objektą, negalėjo pasipriešinti šarvuočių puolimui dėl tarptautinių taisyklių, draudžiančių karines operacijas ir sunkiosios karinės technikos naudojimą atominėse elektrinėse.
Rusijos okupacija Černobylio zonoje truko iki 2022 m. balandžio 2 d. Per tą laikotarpį rusų kareiviai iškasė tranšėjas užterštose vietovėse, taip patirdami radiacijos pavojų. Vėliau Ukrainos pareigūnai pranešė apie didelius įtvirtinimus, kasybos darbus ir žalą aplinkai draudžiamoje zonoje.
Šiandien Ukrainos pajėgos toliau valo minas ir mažina Rusijos okupacijos padarinius. Naujausias radiacijos žvalgybos specialistų dislokavimas atspindi nuolatinį budrumą po vasario dronų incidento, užtikrinant, kad pažeista struktūra išliktų saugi.
Sarkofagas, pastatytas po 1986 m. Černobylio katastrofos ir vėliau įtrauktas į Naujosios saugios izoliacijos struktūrą, tebėra svarbus barjeras radioaktyviųjų medžiagų sulaikymui. Bet koks jo vientisumo pažeidimas kelia pavojų ne tik Ukrainai, bet ir visam regionui.
Šiuo metu Ukrainos valdžios institucijos nepraneša apie radioaktyviųjų medžiagų išsiskyrimą ir tęsia atstatymo darbus vietoje. Generalinis štabas pabrėžė, kad radiacijos stebėjimas bus tęsiamas, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimai rizikos padidėjimui Černobylio zonoje, rašo „Defence Blog“.
ČernobylisradiacijaKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių