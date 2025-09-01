Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kryme sunaikino strateginius taikinius

2025 m. rugsėjo 1 d. 11:48
Lrytas.lt
Ukrainos pajėgos apšaudė keletą strateginių objektų, kurie palaiko Rusijos oro gynybos ir palydovinio ryšio sistemas. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos žvalgyba.
„Ukrainos gynybos žvalgybos specialiojo padalinio „Prymary“ kovotojai tęsia sistemingą Rusijos okupacinių pajėgų Kryme oro gynybos naikinimo procesą“, – teigiama pranešime.
Ukrainos kariai taikėsi į radarą „Utes-T“, taip pat į radijo teleskopą „RT-70“, kurį rusai naudojo palydoviniam ryšiui.
Taip pat buvo sunaikinta palydovinė navigacijos sistema GLONASS, esanti specialioje kupolo formos konstrukcijoje, pakrantės radaras „MR-10M1 Mys M1“, taip pat radaras „96L6-AP“, kuris buvo oro gynybos sistemos „S-400“ dalis.
Tai nėra pirmoji šio padalinio operacija – jis ne kartą smogė strateginiams Rusijos okupantų taikiniams.
Krymo „demilitarizacija“ tęsiasi, o šie smūgiai yra dar vienas signalas priešui, kad Ukrainos pajėgos gali pasiekti svarbiausius taikinius netgi giliai okupuotoje teritorijoje, rašo „Defense Express“.
oro gynybapalydovinė navigacijaradarai
