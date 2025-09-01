Kryme sunaikino strateginius taikinius

„Ukrainos gynybos žvalgybos specialiojo padalinio „Prymary“ kovotojai tęsia sistemingą Rusijos okupacinių pajėgų Kryme oro gynybos naikinimo procesą“, – teigiama pranešime.
Ukrainos kariai taikėsi į radarą „Utes-T“, taip pat į radijo teleskopą „RT-70“, kurį rusai naudojo palydoviniam ryšiui.
Taip pat buvo sunaikinta palydovinė navigacijos sistema GLONASS, esanti specialioje kupolo formos konstrukcijoje, pakrantės radaras „MR-10M1 Mys M1“, taip pat radaras „96L6-AP“, kuris buvo oro gynybos sistemos „S-400“ dalis.
Tai nėra pirmoji šio padalinio operacija – jis ne kartą smogė strateginiams Rusijos okupantų taikiniams.
Krymo „demilitarizacija“ tęsiasi, o šie smūgiai yra dar vienas signalas priešui, kad Ukrainos pajėgos gali pasiekti svarbiausius taikinius netgi giliai okupuotoje teritorijoje, rašo „Defense Express“.
oro gynybapalydovinė navigacijaradarai
