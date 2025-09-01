Sėkminga ataka Krymo oro uoste: sunaikinti rusų kariniai sraigtasparniai

Išpuolis prieš oro uostą įvyko apie 6 val. 30 min. ryto, Rusijos kanalai pradėjus pranešinėti apie Simferopolio link artėjančius dronus. Analitikai vėliau palygino palydovines nuotraukas, padarytas rugpjūčio 22 d. 9 val. 7 min. ir rugpjūčio 30 d. 9 val. 2 min. Naujesnės nuotraukos rodo, kad, pagal preliminarius vertinimus, gaisras kilo vietoje, kur buvo dislokuoti sraigtasparniai „Mi-8“ ir „Mi-24“.
Tikslios sunaikintų sraigtasparnių versijos dar nėra nustatyta. Tačiau „Mi-8“ yra plačiai naudojamas Rusijoje įvairioms užduotims atlikti, nuo kareivių transportavimo iki puolamųjų misijų, oro gynybos paramos ir Ukrainos antžeminių dronų perėmimo.
Tuo tarpu „Mi-24“ sraigtasparniai dabar naudojami rečiau – nes juos iš esmės pakeitė „Ka-52“ ir „Mi-28“. Likusios jų misijos daugiausia susijusios su bandymais neutralizuoti Ukrainos oro ir jūrinius dronus, rašo „Defense Express“.
karybakarinis sraigtasparniskariniai sraigtasparniai
