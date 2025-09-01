Sukčiai pelnosi iš jūsų nelaimės – ko nedaryti, jei praradote telefoną

Nepasimauk, tai tikrai nepadės ieškant telefono
Pradėkime nuo klaidos. Atsitikus tokiai nelaimei dauguma mūsų pirmiausia lėks į internetą ir naršyklės paieškos laukelyje rašys: „Kaip rasti dingusį telefoną“. Galite tai išbandyti dabar ir aptiksite daugybę svetainių, kurios žada, kad pakaks įvesti savo telefono numerį ir jums iškart parodys tikslią įrenginio buvimo vietą. Stebuklas, ar ne? Deja – ne. Visos tos svetainės tėra pasipelnymo iš nelaimės schema – vien pagal telefono ar IMEI numerį įrenginio buvimo vietos sužinoti jokia svetainė negali, tam reikia laiko, specialios programinės įrangos, operatoriaus dalyvavimo, policijos įgaliojimų, reikia, kad telefonu tuo metu būtų naudojamasi ir t.t.
Taigi, tokių paslaugų svetainės suvedus telefono numerį iškilmingai parodys šalies pavadinimą ir pažadės pateikti stulbinančiai detalią informacija jei sumokėsite kelis centus. Susimokėti greičiausiai teks gerokai brangiau – mėnesinis mokestis būna milžiniškas, o „bandomojo“ periodo už kurį mokėjote kelis centus metu nutraukti paslaugos praktiškai neįmanoma. Ir informacijos nebus – internete pilna skundų tų, kas sumokėjo ir pamatė tuščią ekraną, amžinos paieškos ratelį ar tą pačią atvirą informaciją apie šalį ir ryšio tiekėją.
Žodžiu, ir ieškant dingusio telefono galioja ta pati taisyklė: stebuklų nebūna, o jei kažkas juos jums žada – saugokit kišenę. Na, o dabar metas tam, ką reikia padaryti ir kas tikrai gali pagelbėti.
Ką reikia padaryti tik įsigijus išmanųjį
Suprantu, kad šie veiksmai ir net kalbos apie juos atrodo nuobodūs ir savaime suprantami, tuo labiau stebina, kaip dažnai praradus telefoną paaiškėja, kad žmogus nebuvo to padaręs. Taigi, jei net neaktualu jums, patikrinkite, ar tai padarė jūsų tėvai ir vaikai.
Pirmą kartą įjungiant telefoną reikia susikurti ar prisijungti prie savo „Google“ (jei tai „Android“), ar „Apple Account“ (jei tai "iOS" įrenginys) paskyrų. Be to, skirtingi gamintojai turi savo paskyras, kurias taip pat reikėtų susikurti („Xiaomi“, „Samsung“ ir t.t.) Tai yra pagrindinės jūsų paskyros, todėl būtina kiekvienai sukurti patikimą ir unikalų slaptažodį, papildomą prisijungimo apsaugą ir gerai įsidėmėti jungimosi duomenis – elektroninį paštą ir tą patį slaptažodį. Atrodo elementaru, bet kažkodėl labai daug žmonių patiria problemų, nes to nepaiso, o prisijungimų prie savo paskyrų neatsimena.
Netingėkite susikurti ir aktyvuoti biometrinę ekrano apsaugą – piršto atspaudą ar veido atpažinimą, su unikaliu PIN kodu. Tai padės ne tik apsaugoti duomenis nuo potencialaus vagies, bet ir neleis kažkam pasinaudoti ar panaršyti jūsų telefone, kai trumpam jį paliksite. Ir neužmirškite, kad vagys bus neapsakomai dėkingi jums už PIN kodą 1234 ar 0000.
Verta prisijungti prie kurios nors debesies saugyklos – „Google Drive“, „iCloud“, „Dropbox“, „One Drive“ – ir nustatyti, kad ten būtų kuriama albumo, dokumentų, sistemos nustatymų bei kitų svarbių duomenų kopija. Visi tiekėjai nemokamai siūlo kažkokį nedidelį kiekį atminties, kur labai taupant galima išsaugoti būtiniausius dalykus, o jei norite atkurti visus svarbius įrenginy saugotus duomenis jį praradę, ar juos pasiekti iš kitur, verta pasirikti kurį nors mokamą debesies planą.
Kai jau telefonas pilnai parengtas darbui, sukurkite atsarginę paskyros kopiją – telefono nustatymuose yra tokia sritis, kopiją galima sukurti „Google Drive“, „iCloud“ („iPhone“ aktyvavus „iCloud“ backup funkciją) ir gamintojo paskyroje, pvz. „Samsung cloud“. Ją reikėtų kas kažkiek laiko atnaujinti, taip jei staiga prireiks keisti įrenginį, turėsite naujesnę versiją.
Ką galima padaryti tik praradus išmanųjį
Beveik kiekvienas gamintojas siūlo savo priemonių, kurios padėtų atrasti, valdyti, sekti prarasta įrenginį. „Apple“ turi fantastiškai veikiantį „Find My“, „Google“ – „Find Hub“, „Samsung“ – „SmartThingsFind“ ir t.t.
„Samsung“ telefone nustatymuose skyriuje „Sauga ir privatumas“ pasirinkus „Pamesto įrenginio apsauga“ ir „ieškoti mano mobiliojo“ reikėtų aktyvuoti visus paieškos nustatymus, tokiu būdu bus galima rasti telefono vietą, net jei jis neprijungtas prie tinklo.
„iPhone“ „Setting“ programėlėje pasirinkus „Apple ID“ ir ten „Find My“, reikėtų patikrinti, kad „Find My Phone“ yra pozicijoje „On“, jei norite, kad įrenginys būtų aptiktas, net jei vagis jį išjungė, aktyvuokite ir „Find My Network“. Papildomai galite įgalinti paskutinės vietos koordinačių pasiuntimą, jei telefono baterija baigia išsikrauti – „Send Last Location“ pozicija „On“. Kad visą tai veiktų įsitikinkite, jog telefone įgalintas vietos aptikimas – „Location Services“ pozicija „On“.
Įdiegus „Google“ programėlę „Find Hub“ ten galima parinkti reikiamus nustatymus. Jei teisingai prijungėte visas savo paskyras, suteikėte reikiamus leidimus, šios paslaugos tiesiog veiks.
Taigi, pvz. pastebėję, kad dingo jūsų „Samsung“ telefonas, bet kuriame kitame įrenginy eikite į svetainę https://smartthingsfind.samsung.com/, ten junitės prie savo Samsung“ paskyros ir ekrane matysite žemėlapį bei visus savo įrenginius. Iš čia galima aktyvuoti telefono skambutį – padės rasti jei jis kažkur žolėję, o skambėjimas išjungtas Aktyvuoti nuolatinė vietos sekimą, matysite kur tas telefonas judą. Aktyvavus „Režimas „Pamesta“, bus užrakintas telefono ekraną, atjungta automatinio slaptažodžių pildymo funkcija ir užblokuota galimybė išjungti telefoną mygtuku. Vagys skuba telefoną išjungti, tad spėjus tai užblokuoti, daug didesnė tikimybė įrenginį rasti. Na, o jei įrenginys nebematomas, galima aktyvuoti duomenų ištrynimą, tuomet telefonas viską ištrins iškart, kai tik bus įjungtas.
Jungtis prie „Google Find Hub“ galima atsisiuntus „Find Hub“ programėlę ar naršyklėje adresu https://myaccount.google.com/find-your-phone Prisijungę prie savo paskyros matysite savo įrenginius, čia taip pat galima aktyvuoti skambutį, matyti tikslias koordinates, savo telefono IMEI, apsaugoti įrenginį jį užrakinant, ištrinant mokėjimo kortelių duomenis, ar tiesiog viską ištrinti.
„Apple“ paslauga „FInd My“ veikia panašiai, tačiau gali padėti aptikti net telefoną, kuris yra išjungtas, jei baterijoje yra likę bent kiek energijos.
Ką būtina padaryti jei rasti telefono nebepavyksta
Jei visus turimus metodus išbandžius, akivaizdu, kad telefonas nėra pamestas, jį kažkas pavogė, išjungė, padėjo į nuo ryšio ekranuotą vietą, lieka aktyvuoti duomenų ištrynimą ir pranešti apie įvykį savo ryšio tiekėjui, bei policijai. Ta patį reikia padaryti ir dingus neišmaniam telefonui. Ir tai reikia padaryti kuo greičiau, per kelis minutes, o ne palaukus parą kitą, „gal atsiras“.
Pirmiausia susisiekus su operatoriumi reikia blokuoti savo dingusią SIM kortelę, kad piktavaliai nepanaudotų jos skambučiams, piniginėms operacijoms, kitiems nusikaltimams. Tam pakaks žinoti savo kaip kliento duomenis. Kitas žingsnis – blokuoti įrenginio IMEI – po tokio veiksmo pats įrenginys tampa bevertis, jame nebeveiks jokio paslaugos. Svarbu atsiminti, kad užblokavus IMEI to nebegalima atšaukti, praradus visas funkcijas nebeįmanoma nustatyti telefono buvimo vietos, tad blokuoti jį reikia tik tada, kai nebėra jokios vilties įrenginį rasti.
Jei jau pasiryžote, reikės savo ryšio tiekėjui, ar telefono pardavėjui pasakyti savo telefono IMEI ir įrodyti, kad tai jūsų telefonas – praverstų pirkimo dokumentai. IMEI galima rasti ant telefono dėžutės, jį rodys prieš tai minėtos telefono paieškos priemonės, arba galite jį pamatyti dabar savo telefono ekrane surinkę *#06#. Tokiu būdu, galima sužinoti ir neišmanaus telefono IMEI. Aišku, tai reikia padaryti kol jis dar nepradingo.
Pranešti apie telefono vagystę policijos pareigūnams verta, kaip ir apie visas kitas vagystes. Jei esate sutrikę, nežinote kaip elgtis, galbūt kažkur užsieny, policija gali padėti sprendžiant kilusias problemas, o sugavus vagis tos pareiškimas gali padėti susigražinti telefoną.
Štai tiek to vargo. Aišku, galima dar buvo prieš viską apsidrausti savo telefoną ir likti visiškai ramiam ne tik jį praradus, bet ir sudaužius ar paskandinus, bet nereikalaukim visko iš karto – suprantu, kad dauguma draudimą kaip naudą, o ne išlaidas suvokia tik patys nudegę.
Teksto autorius yra „Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius.