Bendradarbiavimą pradeda „NordVPN“ ir komiksų namai „Marvel“

Šio bendradarbiavimo rezultatas – interaktyvus skaitmeninis komiksas „Vienintelis pastovus dalykas yra pokyčiai“ (angl. „The Only Certainty Is Change“). Jo centre – Super-Adaptoidas, pavojingas androidas, galintis atkartoti galingiausių herojų galias. Šįkart jam tenka susidurti su pačiais Keršytojais: Juodąja našle, Juodąja pantera, Geležiniu žmogumi, Kapitone Marvel ir Halku.
Šis superherojų susidūrimas su sparčiai prisitaikančiu priešininku simbolizuoja, kaip svarbu saugumą internete pritaikyti prie nuolat kintančių grėsmių.
„Kaip Keršytojai ieško naujų strategijų įveikti Super-Adaptoidą, taip „NordVPN“ nuolat tobulina savo sprendimus – nuo „Threat Protection Pro™“ iki pažangiausio šifravimo – kad užtikrintų vartotojų saugumą skaitmeniniame pasaulyje“, – sako sako bendrovės technologijų vadovas Marijus Briedis.
Skaitmeninis saugumas tampa supergalia
Bendradarbiavimas su „Marvel“ – tai ne tik kūrybinė kampanija, bet ir edukacinis projektas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į dažnai pamirštamas kibernetines rizikas ir paskatinti žmones imtis veiksmų siekiant apsaugoti savo privatumą virtualioje erdvėje.
„Pasaulyje, kuriame technologijos sparčiai keičiasi, mūsų duomenys yra nuolat pažeidžiami. Norime parodyti, kad saugumas internete neturi būti nuobodus – jis gali būti kūrybingas, suprantamas ir net įkvepiantis. Partnerystė su „Marvel“ leidžia apie tai kalbėti visai kita kalba – vizualiai, paveikiai ir įtraukiančiai“, – sako Briedis.
„Marvel“ kūrybinė komanda išnaudojo visą savo vizualinį potencialą – šis komiksas ne tik iliustruotas aukščiausios kokybės stiliumi, bet ir pateikiamas kaip animuota komiksų forma (angl. motion comic), leidžianti vartotojui dar labiau įsitraukti.
Naujo tipo bendradarbiavimas tarp technologijų ir kultūros
„Kibernetinis saugumas dažnai laikomas sudėtingu ar net bauginančiu reiškiniu, tačiau realybėje tai kasdienė būtinybė. Šiuo projektu siekiame parodyti, kad privatumas ir laisvė internete – kiekvieno žmogaus teisė ir atsakomybė“, – sako Marijus Briedis.
Jo teigimu, „Kaip kiekvienas „Marvel“ herojus turi savo misiją, taip ir mes: Keršytojai vienijasi, kad apgintų pasaulį nuo jį naikinančių grėsmių, o „NordVPN“ – kad apsaugotų žmones nuo internetinių pavojų, tokių kaip sekimo programos, kenkėjiškos svetainės ar tapatybės vagystės. Mes – kaip ir superherojai – nuolat prisitaikome, saugome ir kovojame už laisvę internete.“
IT saugumasMarvelVPN
Rodyti daugiau žymių