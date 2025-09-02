Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ratuotoji „Puma“ – kas ir kokia yra ši Italijos patyliukais Ukrainai perduota karo mašina

2025 m. rugsėjo 2 d. 10:46
Lrytas.lt
Italija paprastai viešai neskelbia apie karinės pagalbos siuntas Ukrainai, todėl apie Ukrainos gynybos pajėgų naudojamus šarvuotus transporterius „Puma“ tapo žinoma tik iš kovos lauko vaizdo įrašų. Ukrainos kariai naudoja 6x6 ir 4x4 konfigūracijų Italijos šarvuotus transporterius „Puma“ – todėl verta išnagrinėti jų skirtumus ir pagrindines specifikacijas.
Iš pradžių šios karo mašinos buvo sukurtos remti kavalerijos dalinių naudojamus „Centauro B1“ ratinius tankus. Tačiau šiandien „Puma“ taip pat naudojami ir kituose pėstininkų daliniuose.
„Puma“ valdo dviejų asmenų įgula, kurią sudaro vairuotojas ir šaulys. Kalbant apie kareivių skyrių, 4x4 variantas gali vežti du kareivius, o 6x6 variantas – keturis pėstininkus. Tai nedidelis skaičius, bet suprantamas, atsižvelgiant į mašinos svorį – 7 tonas (4x4) arba 8,2 tonos (6x6).
Šarvai apsaugo tik nuo šaulių ginklų ugnies, o ginkluotė gali apimti 7,62 mm ir 12,7 mm kulkosvaidžius ar net nuotoliniu būdu valdomas ginklų modulius. Mobilumą užtikrina 160 AG turbokompresorinis keturių cilindrų „Iveco“ dyzelinis variklis.
Kaip ir daugeliu Italijos karinės pagalbos atvejų, apie „Puma“ šarvuočių pristatymą oficialiai nepranešta. Visuomenė apie jų buvimą sužinojo iš vaizdo įrašo, kuriame matyti sunaikinta mašina netoli Bilohorivkos Luhansko srityje, 2024 m. balandį.
Vėlesnėse nuotraukose matyti, kad Ukrainos pajėgos aktyviai naudoja „Puma“ transporto priemones. Kai kurie šaltiniai teigia, kad pristatymas prasidėjo ne vėliau kaip 2023 m. gruodį.
Italija yra pagaminusi iš viso 580 „Puma“ šarvuočių: 250 6x6 konfigūracijos ir 330 4x4 konfigūracijos. Apie 115 mašinų buvo padovanota arba parduota Argentinai, Džibučiui, Libijai ir Pakistanui, todėl Italijos kariuomenei liko 465 „Puma“, iš kurių dalis yra saugoma sandėliuose.
Nėra žinoma, kiek tiksliai „Puma“ šarvuočių gavo Ukraina, tačiau retai pasirodantys šarvuočiai leidžia manyti, kad jų skaičius yra nedidelis, rašo „Defense Express“.
