Galingas atsakas rusų dronams ir raketoms: Ukraina pristatė naują karinę įrangą

Šis mobilusis valdymo centras, sumontuotas ant šarvuočio važiuoklės, skirtas koordinuoti oro gynybos veiksmus taktiniu lygiu – apjungiant priešlėktuvines sistemas, mobiliąsias ugnies grupes ir žvalgybos priemones.
Sistema pagrįsta integruota valdymo sistema „Krechet“ – oro gynybos taktinės grupės valdymo centru, skirtu automatizuotam oro gynybos padalinių valdymui.
Sistema į vieną tinklą gali sujungti iki penkių skaitmeninių radarų, dešimt mobiliųjų ugnies grupių ir iki keturių naktinio matymo taikinių aptikimo prietaisų. Ji atlieka automatinį taikinių paskirstymą ir vienu metu gali koordinuoti veiksmus prieš 10 taikinių.
Transporto priemonės viduje įrengtos darbo vietos trims operatoriams bei oro stebėjimo įranga, leidžianti vienu metu sekti iki 250 objektų 300 km spinduliu.
Kaip paaiškino kūrėjai, „Krečet“ apjungia radiolokacines stotis ir priešlėktuvines sistemas, kurias Ukrainos kariuomenė jau naudoja mūšio lauke.
Mobilioji stotis gali būti dislokuota per 10 minučių ir gali veikti visą parą visiškai autonomiškai.
„Idėja sukurti šią mašiną tradiciškai kilo bendraujant su kariškiais. Esant nuolatinei masinių raketų ir dronų atakų grėsmei, „Novator-2. Krečet“ užduotis – padidinti oro gynybos padalinių efektyvumą ir jų saugumą“, – sakė „Ukrainian Armor“ generalinis direktorius Vladyslavas Belbasas.
Ši mašina išlaik0 „Novator“ šarvuočio mobilumą ir apsaugą. Ji sukonstruota taip, kad atlaikytų 7,62 mm šaunamųjų ginklų ugnį (apsauga atitinka „STANAG 4569“ 1 lygį).
Mašina taip pat turi sustiprintą apsaugą nuo minų – ji atlaiko sprogimą po ratais ar kėbulu, prilygstantį 6 kg trotilo užtaisui, rašo „Militarnyj“.
karinė įrangapriešlėktuvinės gynybos sistemavaldymo centras
Rodyti daugiau žymių