Kodėl žiniasklaidą prenumeruoja Haroldas Mackevičius, Jogaila Morkūnas ir kiti žinomi žmonės?

Prenumerata leidžia gauti ne tik kasdienes aktualijas, bet ir išsamius analitinius straipsnius, ekspertų komentarus, interviu bei tyrimus, kurie padeda geriau suprasti kontekstą ir įvykių priežastis. Be to, prenumeruojamas turinys dažnai pateikiamas įvairiais formatais – tekstu, garsu ar net vaizdu, todėl tampa dar patogesnis vartotojui.
Patogumas ir operatyvumas – prenumeratos privalumai
Ryšių su visuomene agentūros „Idea Prima“ vadovas Paulius Tamulionis pastebi, kad prenumerata jam pirmiausia reiškia operatyvumą ir patogumą: „Galimybė gauti naujienų santraukas el. paštu ar pranešimus telefone leidžia nebesekti naujienų srauto rankiniu būdu.
Be to, prenumeruojant gaunamas išskirtinis turinys – ne tik einamosios aktualijos, bet ir analitiniai straipsniai, ekspertų komentarai, interviu, kurie nėra prieinami visiems, o dar ir mažiau reklamos.
Svarbiausia, kad prenumeruodamas naujienas prisidedu prie nepriklausomos žiniasklaidos rėmimo, kas užtikrina objektyvius žurnalistinius tyrimus, nešališkumą ir padeda vykdyti vadinamosios trečiosios valdžios funkcijas. Tai ypač svarbu šiandien, kai melagienos ir propaganda kelia vis didesnį iššūkį informacijos patikimumui.“
Orientacija informacijos gausoje
Komunikacijos specialistas, „INK agency“ vyresnysis partneris Kęstutis Gečas pabrėžia, kad prenumerata padeda nepasimesti informacijos gausoje: „Anksčiau pakakdavo pažiūrėti vieną ar dvi televizijos žinias, perversti dienraštį, ir žinodavai, kas vyksta. Dabar kanalų atsirado pernelyg daug, o juose – begalė naujienų ir turinio, kuriam perskaityti neužtektų laiko.
Tad dažnas tik permeta akimis pagrindinį žinių srautą ir tik porą kartų per dieną. O per tą laiką žinia jau gali būti pasenusi ir padėta į gilesnius naujienų portalo puslapius. Prenumerata, jeigu tinkamai užsakyta, leidžia gauti visas tam tikros srities ar temos naujienas.“
Greitis ir vertė – lenktynininko požiūris
Lenktynininkas ir visuomenės veikėjas Benediktas Vanagas į informacijos vartojimą žvelgia per greičio prizmę: „Kaip lenktynininkui, man svarbu greitis – ne tik trasoje, bet ir informacijoje. Todėl vertinu konkretumą ir glaustumą. Nesu nuolatinis prenumeratorius, bet kartais įsigyju prieigą prie „VŽ.LT“ mokamo turinio. Ir tai niekaip nesusiję su kaina – esu linkęs mokėti ir mokėti brangiai, jei informacija yra vertinga. Man svarbu turinys, o ne pop kultūros ar socialinio gyvenimo atspindžiai, kurių net ir mokamoje medijoje pasitaiko nemažai.“
Skaitmeninis turinys – kasdienybės dalis kūrybos žmonėms
Televizijos laidų kūrėjas, humoristas ir satyros meistras Haroldas Mackevičius save pristato kaip didelį skaitmeninio turinio vartotoją. „Tiek mano gyvenimo pažinimas, tiek darbo specifika sąlygoja poreikį būti informacinio srauto sūkuryje. Kasdien naudojuosi kone visais lietuviškais portalais – tiek nemokamu visuomeninio transliuotojo turiniu, tiek prenumeruoju Delfi, 15min, lrytas ir VŽ naujienas. Džiugina portalų operatyvumas, informacinė gausa. Nors karščiausių žinių iš Ukrainos pirmiausiai ieškau „Telegram“ kanale, visgi akcentuoju – norint turėti gerą žiniasklaidą, reikia ir susimokėti.“
Prenumerata – viena iš šiuolaikinės žiniasklaidos išlikimo sąlygų
Jam beveik antrina komunikacijos strategas, viešųjų ryšių agentūros „Fabula Rud Pedersen Group“ valdybos pirmininkas Mykolas Katkus, kuris teigia esąs gausybės tiek lietuviškų, tiek vakarietiškų žiniasklaidos priemonių prenumeratorius. Jo nuomone, prenumerata – tai normalus šiuolaikinis verslo modelis, be kurio jau nebegali išgyventi kokybiška ir patikima žiniasklaida. „Nemokamas turinys, kuriuo dalinasi portalai, taip pat labai svarbus – žmonės neturi būti stumiami tik į socialinius tinklus, iš kurių jau ir taip daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų teigia sužinantys naujienas. Tai sudaro trečią pagal populiarumą informacijos šaltinį po naujienų portalų ir televizijos. Prenumeruojamas turinys skatina žiniasklaidos kanalus kurti savo veidą, savo poziciją turinčią informaciją.“
Pasak Katkaus, daugelis garsių tarptautinių žiniasklaidos priemonių gana aiškiai atpažįstamos iš savo idėjinio pozicionavimo – kairė, dešinė, liberalumas, socialinė atsakomybė ir kt. Lietuviški kanalai taip pat jau ieško savo unikalumo, išskirtinumo, o tai padėti gali prenumerata, leidžianti ne tik kurti didesnės vertės kūrinius, bet ir matyti, kas svarbu informaciją vertinančiam, pažengusiam skaitytojui, klausytojui ar žiūrovui. Neabejoju, lietuviški kanalai vis sparčiau keliaus prenumeratos plėtros keliu, labiau išryškės jų skirtis, originalumas, o „klikbaitinės“ antraštės nebeerzins tikros informacijos ištroškusių žmonių.
Informacija – ne pramoga, o darbo įrankis
Žinomas renginių organizatorius, kūrybos agentūros „Pirmoji Kava“ įkūrėjas ir ilgametis televizijos laidų vedėjas Jogaila Morkūnas teigia, kad jo darbe informacija yra ne pramoga, o būtinybė:
„Neretai žmonėms atrodo, kad renginių organizavimas – tai tarsi linksmas pasivaikščiojimas. Tačiau renginio dalyviai nemato, kas vyksta pasirengimo metu ar užkulisiuose. Todėl visada reikia sekti įvykius, žinoti kontekstus, pažinti žmones, jų įpročius, tradicijas, mentalitetą. Kuo didesnis informacinis triukšmas, tuo sunkiau atrinkti grūdus nuo pelų, o laiko, kaip visada, nėra. Todėl renkuosi patikimą, man aktualų, be dėmesį blaškančių reklamų turinį, už kurį negaila ir mokėti – gera informacija turi kainuoti. Be to, mano gyvenimas dažnai būna „ant ratų“, todėl galimybė informaciją gauti ir garsiniu formatu sukuria papildomą jos prieinamumo galimybę.“
Šios istorijos rodo, kad skaitmeninė prenumerata tampa ne tik informacijos šaltiniu, bet ir sąmoningu pasirinkimu – remti kokybišką, nepriklausomą žurnalistiką, kuri padeda visuomenei orientuotis sudėtingame informaciniame lauke. Tai yra investicija ne tik į žinias, bet ir į demokratijos stiprinimą.
prenumerataKęstutis GečasHaroldas Mackevičius
Rodyti daugiau žymių