Periodikos pristatymo nuostoliai – 9,49 mln. eurų, leidinių kiekiai toliau mažėja

RRT įvertinimu, Lietuvos pašto už šią paslaugą patirti nuostoliai siekia 9,49 mln. eurų. Nors laikraščių ir žurnalų prenumerata kasmet traukiasi, kompensuojama nuostolių suma išlieka didelė ir auga.
2024 m. pristatytos periodikos kiekis sumažėjo beveik penktadaliu (18,6 proc.) ir siekė 8,61 mln. vienetų – tai mažiausias rodiklis per devynerius metus. Tuo pat metu AB Lietuvos pašto prašoma kompensacija už nuostolingą pristatymą išaugo iki 9,49 mln. eurų, t. y. 11,4 proc. daugiau nei 2023 m. nuostolių suma.
„Matome aiškią tendenciją: keičiasi vartotojų įpročiai – skaitytojai vis dažniau renkasi skaitmeninę spaudą, todėl popierinės prenumeratos mastai mažėja, o popierinių leidinių platinimo rėmimas kiekvienais metais tampa vis didesnė našta mokesčių mokėtojams“, – sako RRT geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė Ugnė Ramaneckienė.
Sąnaudų analizė rodo, kad vidutinė vieno leidinio pristatymo savikaina 2024 m. padidėjo daugiau kaip trečdaliu – nuo 0,95 iki 1,30 euro. Didžiausią įtaką šiam augimui turėjo transporto, nekilnojamojo turto, IT ir darbo užmokesčio sąnaudos.
Pasak RRT geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovės, tokia tendencija verčia ieškoti alternatyvių sprendimų. „Informacijos prieinamumą visuomenei galima užtikrinti stiprinant skaitmeninius kanalus, ugdant gyventojų skaitmeninius įgūdžius bei kompensuojant tiems, kurie neturi galimybių įsigyti reikalingų skaitmeninių priemonių. Tai atitiktų vartotojų įpročių pokyčius ir kartu leistų racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas“, – teigia U. Ramaneckienė.
Galutinį sprendimą dėl 2024 m. Lietuvos pašto patirtų nuostolių kompensavimo priims Susisiekimo ministerija, įvertinusi RRT išvadą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
