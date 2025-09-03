Ukraina raketą, galinčią smogti Rusijos gilumoje, naudoja tik artimiems smūgiams – kas vyksta?

Karinis ekspertas Pavelas Narožnyj mano, kad tokiu būdu gali būti išbandomas naujųjų raketų taiklumas.
Pasak jo, sudėtingiausia raketų, tokių kaip „Flamingo“, dalis yra navigacijos sistema.
„Turboreaktyvinius variklius anksčiau jau gaminome lėktuvams „L-39“, o dabar tokie naudojami ir „Flamingo“ raketoje. Tačiau gali kilti problemų su navigacija, nes tai palyginti nauja raketa“, – „Radio NV“ eteryje sakė P. Narožnyj.
Jis paaiškino, kad Ukraina tokias raketas gali naudoti gana trumpu atstumu dėl paprastesnės taikinių aptikimo sistemos.
„[Smogiant] tokiu artimu atstumu galima paleisti net droną, kuris praskris ir nufotografuos arba nufilmuos labai aukštos raiškos vaizdą, kurį vėliau bus lengva analizuoti. Palydovines nuotraukas iš Rusijos teritorijos gauti ir analizuoti būtų kur kas sudėtingiau. Atliekami bandymai, smogiant palyginti paprastiems, nedideliems taikiniams, kad vėliau būtų galima patikrinti – ar tikrai pataikyta į tą 14–15 metrų skersmens zoną, kurią deklaravo kūrėjai, ir įvertinti tikslumą prieš smūgius 2–3 tūkst. kilometrų atstumu“, – paaiškino P. Narožnyj.
Ukrainos raketos „Flamingo“
Rugpjūčio 17 d. „Associated Press“ fotožurnalistas Efremas Lukacky, pasidalino nuotrauka, kurioje matyti raketa „Flamingo“. Teigiama, kad jos veikimo nuotolis yra didesnis nei 3000 km.
Skelbiama, kad „Flamingo“ kovinė galvutė sveria vieną toną – dvigubai daugiau nei amerikietiškos raketos „Tomahawk“ – o jos greitis siekia iki 950 km/val.
Raketa paleidžiama naudojant kietojo kuro raketą-nešėją. Ji staigiai pakyla į viršų, o pasiekus maždaug 100 metrų aukštį, raketos-nešėjos dalis atsiskiria. Tada įsijungia turbopropelerinis variklis ir raketa persijungia į kreiserinį režimą.
Ar „Flamingo“ gali atlikti skrydį sekdama reljefą, dar nežinoma. Tačiau labai tikėtina, kad „FP-5“ navigacijos sistema tiek kreiseriniame, tiek galutiniame etapuose yra panaši į „FP-1“ drono navigacijos sistemą – arba netgi pažangesnė už ją, o „FP-1“ jau įrodė savo veiksmingumą atakose prieš nemažą skaičių Rusijos taikinių, rašo „Defense Express“.
Kryptinė raketa, galinti pasiekti taikinius, esančius 3000 kilometrų atstumu, kelia grėsmę bet kuriai centrinės Rusijos vietovei, įskaitant sostinę Maskvą ir antrą pagal dydį šalies miestą Sankt Peterburgą. „Flamingo“ galėtų pasiekti netgi kai kurias Sibiro vietoves.
Rugpjūčio 18 d. Ukrainos leidinys „Dzerkalo Tyžnia“ pranešė, kad jau prasidėjo raketos „Flamingo“ serijinė gamyba, o pati raketa jau buvo sėkmingai panaudota kovinėse operacijose.
