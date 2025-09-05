Naujausi švedų naikintuvai Ukrainai – tik po karo, bet yra kita galimybė

Švedijos gynybos ministerija yra atvira deryboms dėl naikintuvų „JAS 39 Gripen“ tiekimo Ukrainai, tačiau kol kas tik dėl „Gripen C/D“ variantų.
Švedija neprieštarauja, kad Ukrainai būtų parduotas naujausios modifikacijos naikintuvas „JAS 39 Gripen E“. Tačiau E serijos lėktuvų pristatymai būtų įmanomi tik pagal ilgalaikę sutartį ir tik po karo su Rusija pabaigos.
Švedijos gynybos ministras Pålas Jonsonas savo poziciją išdėstė duodamas interviu leidiniui „Breaking Defense“. Jis pridūrė, kad Švedija vis dar yra atvira diskusijoms dėl senesnių „Gripen C/D“ variantų tiekimo, kurie galėtų būti perduoti kur kas greičiau.
Pasak „Defense Express“, toks sąlygos yra logiškos: gamintojas „Saab“ jau yra smarkiai apkrautas „Gripen E“ užsakymais ir turi ribotą gamybos pajėgumą. Net jei sutartis būtų pasirašyta šiandien, naujų lėktuvų pristatymas užtruktų kelerius metus.
Tuo tarpu senesnių „Gripen C/D“ – kuris Ukraina ne kartą prašė – perdavimo galimybė atrodo daug realistiškesnė. Švedija jau pasirūpino, kad šie lėktuvai galėtų būti operatyvūs, įsigydama naujų komponentų.
Pats „Saab“ palaiko idėją tiekti savo naikintuvus Ukrainai ir yra įsitikinęs, kad „Gripen E“ galiausiai bus perduotas. Tuo tarpu „Gripen C/D“ perdavimas priklauso ne nuo gamybos galimybių, o nuo politinių sprendimų.
Švedijos gynybos ministerija pabrėžia, kad „Gripen E“ galėtų padėti Ukrainai sukurti oro pajėgų parką, kaip tai jau padaryta Čekijoje, Vengrijoje, Brazilijoje ir Tailande.
Naujausia „Gripen“ versija būtų brangi, tačiau Vakarų partneriai jau yra pažadėję po karo padėti stiprinti Ukrainos oro pajėgas. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia bus jų galutinė sudėtis – be to, konkurenciją švediškiems naikintuvams gali sudaryti kiti gamintojai, pavyzdžiui, Prancūzijos „Dassault Rafale“.
Kol kas sprendimas dėl senesnių naikintuvų „Gripen“ perdavimo dar nepriimtas. Ankstesnė delsa buvo aiškinama tuo, kad Ukrainai pirmiausia reikėjo leisti įvaldyti „F-16“. Tačiau kadangi „Mirage 2000“ pristatymai jau vyksta, galimybė įsigyti „Gripen“ gali atsirasti anksčiau nei tikėtasi, rašo „Defense Express“.
karo aviacijanaikintuvaiJAS 39 Gripen
Rodyti daugiau žymių