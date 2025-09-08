Apkaltino Baltijos regiono šalį, kad ši ruošiasi pulti Rusiją – tačiau matyti, ką daro pati

D. Medvedevas teigė, kad Suomija, prisidengdama gynybinėmis priemonėmis, „pasirinko karo pasirengimo kursą“. „Tikėtina, kad ji rengiasi puolimui prieš mūsų šalį“, – sakė jis.
D. Medvedevas pareiškė, kad NATO dabar „visapusiškai dalyvauja šiuose veiksmuose ir aktyviai veikia visose penkiose operatyvinėse srityse Suomijoje: sausumoje, jūroje, ore, kosmose ir kibernetinėje erdvėje“. Jis nurodė didėjantį NATO infrastruktūros ir vadovavimo elementų buvimą Suomijos šiaurėje kaip įrodymą ilgalaikio karinio planavimo, nukreipto prieš Rusiją.
Jis konkrečiai paminėjo NATO korpuso lygio sausumos vadavietės įkūrimą Suomijos mieste Mikeli ir priekinės bazės įkūrimą Ivalo, esančiame maždaug 40 kilometrų nuo Rusijos sienos.
„Atsiranda naujos karinės bazės“, – sakė D. Medvedevas, pridurdamas, kad bet koks paaiškinimas apie šių pajėgų numatytą tikslą „būtų nereikalingas“.
Nors D. Medvedevo komentarai demonstruoja tariamą susirūpinimą dėl NATO pozicijos Šiaurės regione, naujausi įvykiai Rusijos pusėje rodo ką kita. Pasak Suomijos visuomeninio transliuotojo „Yle“, palydovinės nuotraukos rodo didelius statybos darbus Lupče-Savino garnizone Kandalakšoje, esančioje Rusijos Murmansko regione netoli Suomijos sienos. Anksčiau sandėliu naudota bazė dabar plečiama į pilnavertę karinę bazę.
„Yle“ praneša, kad Rusijos valdžios institucijos stato būstus ir įrenginius naujai artilerijos brigadai ir inžinerijos padalinio dalims. Murmansko regiono administracija patvirtino, kad statoma nauja karinė gyvenvietė, skirta paremti dislokavimą.
Tai yra pirmasis matomas Rusijos karinės infrastruktūros plėtimas tiesiogiai prie Suomijos sienos nuo tada, kai šalis įstojo į NATO. Analitikai teigia, kad tai aiškiai rodo, jog Rusija reaguoja į kintančią gynybos dinamiką regione.
„Yle“ gauti papildomi palydoviniai įrodymai taip pat rodo išplėstą veiklą Rusijos karinėse bazėse Karelijos sąsmaukoje ir Petrozavodske – didžiausiame Karelijos Respublikos mieste. Sapiornoje garnizone atsirado nauja įranga, o gynybinės pozicijos aplink Petrozavodską, kaip pranešama, yra stiprinamos.
Pasak karinių vaizdų analitiko Marko Eklundo, Lupče-Savino bazėje bus dislokuota apie 2000 kareivių. Jis mano, kad Rusija šiuo metu kuria naują 44-ąjį armijos korpusą Karelijos Respublikoje, kaip dalį ilgalaikio plano padidinti karių skaičių prie Suomijos sienos. M. Eklundas prognozuoja, kad bendras Rusijos pajėgų skaičius Leningrado kariniame rajone padidės iki beveik 100 000 kareivių – palyginti su maždaug 30 000 kareivių prieš pilno masto įsiveržimą į Ukrainą.
Nors D. Medvedevas Suomijos įstojimą į NATO įvardijo kaip eskalavimo priežastį, įrodymai rodo, kad Rusija pradėjo ruošti naują pasienio infrastruktūrą 2024 m. žiemą – kelis mėnesius prieš Helsinkio gynybos aljansui pasiekus dabartinį etapą, rašo „Defence Blog“.
Yle pažymi, kad Rusijos kariai taip pat yra mokomi netoli Suomijos sienos, naudodami pasenusią įrangą, o įrenginiai šiuo metu yra nuolat modernizuojami, o tai rodo, kad Kremlius šį regioną laiko ilgalaikiu operacijų teatru.