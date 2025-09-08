Dabar „Shahed“ – žymiai pavojingesni: nurodė, kaip pasikeitė šie rusų naudojami dronai

„Shahed“ dronai, pirmą kartą sukurti Irane ir 2022 m. perduoti Rusijai, tapo viena iš Kremliaus labiausiai pasitikimų puolimo sistemų. Teheranui šis susitarimas užtikrino finansines įplaukas ir galimybę gauti jautrią branduolinę kompetenciją. Rusijai dronai suteikė parengtas smogiamąsias platformas be vidaus plėtros vėlavimų.
Nuo tada, kai 2022 m. rudenį jie pirmą kartą pasirodė virš Ukrainos miestų, „Shahed“ dronai buvo iš esmės modifikuoti.
„United24“ pažymi, kad „dronai, kurie pradėjo smogti Ukrainos miestams [...] turi mažai bendro su versijomis, kurias Rusija naudoja šiandien“.
Svarbiausias pokytis yra gamybos mastas. Rusija perėjo prie masinės gamybos lygio, leidžiančio pagaminti daugiau nei 200 dronų per dieną, o artimiausioje ateityje tikimasi pasiekti 1000 dronų per dieną. Atitinkamai padidėjo ir atakų skaičius.
„United24“ pranešė, kad per tris vasaros mėnesius Rusija paleido 15 933 „Shahed“ dronus prieš Ukrainą. Vien liepos mėnesį užregistruota 6394 dronai, birželį – 5412, o rugpjūtį – šiek tiek daugiau nei 4100. Šie skaičiai atspindi tiek gamybos apimties padidėjimą, tiek taktinius pakeitimus.
Šie dronai nenaudojami atskirai. Smūgiai, kuriuose dalyvauja 500–700 dronų, dabar dažnai derinami su kryptinėmis ir balistinėmis raketomis, skirtomis Ukrainos gynybos sistemoms užpildyti.
„United24“ pabrėžė, kad praėjusiais metais kovinių galvučių dydis beveik padvigubėjo, o naujausi duomenys rodo, kad Rusija naudoja reaktyvines dronų versijas. Nauji varikliai padidina greitį nuo 170–200 kilometrų per valandą iki beveik 500 kilometrų per valandą – todėl juos daug sunkiau perimti.
Ši naujovė kelia tiesioginį iššūkį Ukrainos daugiasluoksnei gynybai. Mobiliosios ugnies komandos su sunkiaisiais kulkosvaidžiais negali kovoti su tokio greičio ir aukščio dronais, o nebrangių žemės-oro raketų atsargos išlieka ribotos. Ukrainos inžinieriai anksčiau reagavo į tai dronais perėmėjais, tačiau naujos „Shahed“ charakteristikos gali sumažinti jų veiksmingumą.
„United24“ pažymėjo, kad šios naujovės nėra visiškai originalios. 2024 m. Ukrainos inžinieriai pristatė raketinį droną „Palianycia“ – reaktyviniu varikliu varomą platformą, kuri yra greitesnė už įprastus dronus. Atrodo, kad Maskva pritaikė šią koncepciją savo „Shahed“ serijai, parodydama tai, ką Kyjivas apibūdino kaip technologijų imitavimo modelį.
Neseniai įvykusių atakų metu padarytos nuotraukos atskleidė dar du patobulinimus: įmontuotas kameras ir modemų antenas. „United24“ įvertino tai kaip įrodymą, kad „Shahed“ dronai dabar gali būti valdomi nuotoliniu būdu. Anksčiau dronai veikė tik iš anksto užprogramuotais maršrutais. Dabar realaus laiko stebėjimas leidžia operatoriams skrydžio metu koreguoti atakos strategijas, išvengti gynybos priemonių arba nukreipti dronus į naujus taikinius.
Pasekmės yra rimtos. Turėdami kameras, nuotolinio valdymo sistemą ir didesnį greitį, „Shahed“ dronai nebegali būti naudojami tik fiksuotoms pozicijoms pulti. Jie gali būti nukreipti prieš transporto priemones, artileriją ar net sraigtasparnius. „Praktiškai viskas, išskyrus lėktuvus, kurie paprastai skrenda greičiau, dabar yra pažeidžiama“, – teigiama ataskaitoje.
Šie pasiekimai žymi staigų Rusijos dronų karo pajėgumų padidėjimą. Ukrainai tai kelia naujus iššūkius tuo metu, kai jos pačios oro gynybos ištekliai yra išsekę dėl nuolatinių bombardavimų. NATO atžvilgiu greita „Shahed“ transformacija pabrėžia besikeičiančią grėsmę, kurią kelia pigūs, masinės gamybos dronai, kai jie yra nuolat tobulinami technologiniu požiūriu.
Kaip padarė išvadą „United24“, naujieji Rusijos reaktyviniai, nuotoliniu būdu valdomi „Shahed“ dronai reiškia „labai pavojingą“ pokytį karo lauko dinamikoje – tai adaptacija, kuri gali nulemti kitą dronų karo Ukrainoje etapą, rašo „Defense Express“.
