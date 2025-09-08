Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITIšmanyk

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai vadovaus K. Šetkus

2025 m. rugsėjo 8 d. 13:19
Vadovauti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai (VDTAT) pirmadienį paskirtas Kęstutis Šetkus, prieš tai ėjęs direktoriaus pareigas „Baltijos technologijų institute“, pranešė Finansų ministerija.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujasis tarnybos vadovas 2011–2015 metais vadovavo Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriui Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, o 2016 m. ketverių metų laikotarpiui tapo agentūros direktoriumi. K. Šetkus anksčiau taip pat vadovavo Lietuvos inovacijų centrui, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai, o 2023 m. liepą buvo paskirtas Aplinkos ministerijos viceministru.
Konkurse į VDTAT direktoriaus pareigas iš viso dalyvavo 12 pretendentų.
1995 m. įsteigta tarnyba įgyvendina valstybės politiką dokumentų technologinės apsaugos srityje: užtikrina saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, atlieka šių blankų gamybos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, prižiūri, kaip įstaigos laikosi saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą ir kt.
 
duomenų apsaugaFinansų ministerija (FM)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.