Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai vadovaus K. Šetkus

Naujasis tarnybos vadovas 2011–2015 metais vadovavo Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriui Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, o 2016 m. ketverių metų laikotarpiui tapo agentūros direktoriumi. K. Šetkus anksčiau taip pat vadovavo Lietuvos inovacijų centrui, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai, o 2023 m. liepą buvo paskirtas Aplinkos ministerijos viceministru.
Konkurse į VDTAT direktoriaus pareigas iš viso dalyvavo 12 pretendentų.
1995 m. įsteigta tarnyba įgyvendina valstybės politiką dokumentų technologinės apsaugos srityje: užtikrina saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, atlieka šių blankų gamybos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, prižiūri, kaip įstaigos laikosi saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą ir kt.