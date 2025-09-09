Lietuvių stalčiuose dulka lobiai: kaip senas telefonas gali sumažinti naujo kainą

„Senus išmaniuosius įprasta saugoti „juodai dienai“, bet dažnai ji taip ir neateina, o atgyvenę prietaisai galiausiai pamirštami. Žmonės nustemba, kad ketverių ar penkerių metų senumo įrenginys kai kada vis dar gali būti vertas 200–300 eurų, o pridėjus įvairias naudas – net ir dar daugiau. Tokiu būdu, pasinaudojus jau metus gyvuojančia mūsų įrenginio keitimo paslauga, kartais galima net perpus sumažinti naujos technikos įsigijimo „slenkstį“ arba šią sumą užskaityti kaip pradinę lizingo įmoką“, – teigia „Elesen“ paslaugų vadovas Irmantas Viliūnas.
Apytikslę senojo telefono vertę galima sužinoti iš anksto
Kaip teigia I. Viliūnas, savo senojo išmaniojo vertę galima sužinoti neiškėlus kojos iš namų. Pavyzdžiui, apsilankius bendrov4s internetinės svetainės įrenginio keitimo polapyje, pakanka įvesti įrenginio IMEI kodą ir pasirinkti modelį. Atsakius į keletą paprastų klausimų apie veikimą, ekrane vartotojui bus parodoma preliminari supirkimo kaina. Ši suma individualiai paskaičiuojama pagal modelį, jo būklę ir galimus defektus.
Svarbu pabrėžti, jog norint iškeisti savo įrenginį į naują, jis neprivalo turėti pirkimo dokumentų ar būti idealios būklės. Daugelis elektronikos prekių parduotuvių supirkimui priima tiek išmaniuosius su skilusiais ekranais, tiek tuos, kurie neįsijungia ar yra pažeisti drėgmės. Pats svarbiausias kriterijus – prietaisas negali būti ieškomas policijos ir buvęs jo savininkas privalo būti atsijungęs nuo savo paskyrų. „Prieš nešant savo telefoną supirkimui, būtina atlikti gamyklinį duomenų atstatymą ir atidžiai pasitikrinti, ar jame neliko jautrių duomenų.
„Mūsų parduotuvės darbuotojai tai taip pat patikrina, kartu įvertindami telefono būklę ir veikimą. Pagal tai perskaičiuojama galutinė išmaniojo supirkimo kaina ir jei ši tenkina klientą, pasirašoma įrenginio pirkimo-pardavimo sutartis. Visa procedūra trunka tik keliolika minučių, todėl žmogus dar tą pačią dieną gali gautą nuolaidą panaudoti naujo įrenginio įsigijimui“, – keitimo procesą paaiškina bendrovės atstovas.
Keitimo pasiūlymus pasaldina patys gamintojai
Senojo įrenginio keitimas į nuolaidą naujam populiarėja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, nes tą vis labiau skatina ir didieji gamintojai. Debiutavus naujam „Apple“ ar „Samsung“ išmaniajam, paprastai pradedamos siūlyti įvairios keitimo akcijos, kurių metu už senąjį įrenginį galima gauti dar didesnę nuolaidą.
Pavyzdžiui, už 3–4 metų senumo „Apple“ ar „Samsung“ įrenginį galima gauti net kelių šimtų eurų nuolaidą naujam pasirinktam įrenginiu, tačiau paprastai rinkdamasis naujausią gamintojo modelį klientas ne retai gali gauti dar ir papildomą maždaug šimto eurų priedą prie senojo įrenginio vertės. Ši suma dažnai viršija tą, kurią pavyktų gauti pardavus telefoną per skelbimų portalus. Be to, klientams nereikia ieškoti pirkėjų, susitikinėti su nepažįstamais žmonėmis, derėtis dėl kainos ar jaudintis dėl apgaulės galimybės.
„Next Deal“ daiktų prenumeratos paslauga gali pasinaudoti net ir tie, kuriems lizingo bendrovės negali pasiūlyti finansavimo sprendimo. Ši paslauga garantuoja mažiausią mėnesinę įmoką, nes įvertinama įrenginio likutinė vertė, o tai reiškia, kad klientas moka tik už faktinį daikto naudojimą. Dar viena alternatyva – nuomos paslauga, tinkanti tiems, kurie telefonu planuoja naudotis trumpesnį laiką. Svarbiausia – suteikti žmonėms galimybę rinktis. Siūlome sprendimus tiek ieškantiems ekonomiško varianto, tiek norintiems visada turėti naujausią įrenginį“, – lanksčius įsigijimo būdus vardina I. Viliūnas.
Superkami ne tik išmanieji telefonai
Įrenginių supirkimo programa daugelyje prekybos vietų apima ne tik išmaniuosius telefonus, bet ir kitą elektroniką. Išmanieji laikrodžiai, planšetės ir nešiojamieji kompiuteriai taip pat gali pasitarnauti kaip investicija į naują įrangą. Tai ypač aktualu šeimoms, kuriose prietaisai atnaujinami reguliariai – seno planšetinio kompiuterio vertę galima panaudoti naujo telefono pirkimui, o senojo telefono – naujo išmaniojo laikrodžio įsigijimui.
Be to, atidavęs savo seną išmanųjį telefoną, vartotojas nėra įpareigotas pirkti kito išmanaus prietaiso. Kadangi pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį klientui suteikiamas seno įrenginio vertės parduotuvės dovanų čekis, jis gali įsigyti bet kurią parduotuvėje esančią prekę. Tokiu būdu naują būstą įsirenginėjantys žmonės, stalčiuje seniai užmirštą planšetę gali iškeisti į nuolaidą skalbyklei ar televizoriui. „Įrenginio keitimo paslauga yra ne vien finansiškai naudingas, bet ir aplinkai draugiškas sprendimas.
Net jei prietaisas turi rimtų defektų ar tiesiog yra labai senas ir dėl to jo supirkimo kaina nėra didelė, jį atiduoti vis tiek verta. Mūsų partneriai įrenginį išvalys, pakeis susidėvėjusias dalis, atnaujins jo programinę įrangą ir paruoš pakartotiniam naudojimui. O jei paaiškės, kad įrenginys nepataisomas – jis bus teisingai utilizuotas. Tai kur kas geriau, nei metų metus senus išmaniuosius „marinuoti“ stalčiuje ir vėliau juos išmesti į mišrių atliekų konteinerį, iš kurio vėliau jie keliaus į sąvartyną ir toksinėmis medžiagomis terš dirvožemį“, – pastebi įmonės paslaugų vadovas.