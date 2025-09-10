Sunaikino dvi itin vertingas rusų karines sistemas

Remiantis oficialiu pranešimu, operaciją vykdė dronų sistemų padalinys. Įgula atliko tikslius smūgius į du brangius ir strategiškai svarbius taikinius, kurie sudaro Rusijos integruotos oro gynybos struktūros pagrindą.
Pirmasis taikinys buvo radaro stotis „48Ya6-K1 Podliot“. Šis radaras užtikrina 360 laipsnių stebėjimą ir yra specialiai suprojektuotas aptikti oro grėsmes žemame ir itin žemame aukštyje. Jo vaidmuo yra labai svarbus – nes jis teikia taikinių duomenis tokioms žemė-oras raketų sistemoms, kaip „S-300“ ir „S-400“ – kuriomis Rusija remiasi siekdama apsaugoti laikinai okupuotas teritorijas.
Antrasis sunaikintas taikinys buvo radaras „RLM-M“, kuris yra pagrindinė daugiafunkcinės mobiliosios radaro sistemos „55Zh6M Nebo-M“ sudedamoji dalis. „Nebo-M“ sistema gali aptikti aerodinaminius ir balistinius objektus vidutiniame ir dideliame aukštyje ir yra Rusijos daugiasluoksnės oro gynybos dalis.
Įspūdinga tai, kad operatyvininkams pavyko sunaikinti „RLM-M“ radaro modulį, kai jis buvo perdislokuojamas. Rusijos pajėgos paliko savo kovines pozicijas ir bandė perkelti įrangą – tačiau ji buvo sunaikinta per manevrą. Šis faktas parodo ne tik Ukrainos dronų operatorių tikslumą, bet ir Rusijos pajėgų pažeidžiamumą netgi perkeliant įrangą, rašo „Defense Express“.
Šių sistemų likvidavimas yra reikšmingas taktinis laimėjimas. Praradus „Podliot“ ir „Nebo-M“ radarus, Rusijos oro gynyba paveiktame sektoriuje greičiausiai patirs ankstyvųjų įspėjimų ir taikinių nustatymo pajėgumų sumažėjimą, dėl ko kritiniai objektai ir kariniai vienetai taps labiau pažeidžiami Ukrainos smūgiams.
