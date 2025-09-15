Įtakingas „Telegram“ kanalas „Voenny Osvedomitel“, žinomas dėl savo ryšių su kariniais vidaus informacijos šaltiniais ir OSINT grupėmis, pasmerkė pratybas kaip neatitinkančias šiuolaikinių karo sąlygų.
„Tu-22M3“ ir „Su-34“ bombonešiai atliko smūgius naudodami laisvo kritimo bombas iš mažo aukščio“, – pranešė kanalas, pridurdamas, kad Rusijos desantininkai „pakrovė savo „BMD-2“ į „Il-76MD“ transporto lėktuvus, kad galėtų nusileisti su parašiutais už priešo linijų“.
„Tai ne pratybos, – rašoma žinutėje. – Tai dar vienas cirko pasirodymas generolams, sėdintiems ant pjedestalo su žiūronais.“
Ši reakcija atspindi didėjantį karinių tinklaraštininkų ir analitikų nusivylimą, kurie teigia, kad Rusijos generolai vėl taiko taktiką, kuri nepavyko Ukrainoje. 2022 m. pradžioje Rusijos pirminis puolimas Hostomelio oro uoste netoli Kyjivo buvo vykdomas pagal panašią strategiją – desantininkai bandė netikėtai užimti svarbią vietą ir ją išlaikyti, kol atvyks pastiprinimas.
Ši operacija žlugo, kai Ukrainos pajėgos atsakė artilerijos ugnimi, oro smūgiais ir pasipriešinimu ant žemės. Rusijos transportiniai lėktuvai buvo priversti nukrypti nuo kurso, o desantinės pajėgos, neturėdamos tinkamo palaikymo, turėjo veržtis per Černobylio zoną, kad prisijungtų prie pagrindinių pajėgų. Ukrainos „Su-24“ ir artilerijos pajėgos padarė didelių nuostolių, ir nuo tada Rusijos taktinė aviacija vengia veikti 40 kilometrų spinduliu nuo Ukrainos oro gynybos sistemų.
Nepaisant to, „Zapad 2025“ pratybos, atrodo, atkartoja tas pačias prielaidas apie nekontroliuojamą oro erdvę ir greitą desantą iš oro.
Kritikai teigia, kad Gynybos ministerija daugiau dėmesio skiria vizualiniam spektakliui nei kovos aktualumui. Nors Rusijos pajėgos kai kuriose srityse prisitaikė – pavyzdžiui, plačiai naudoja sklendžiančias bombas ir dronus, sprendimas demonstruoti tradicines taktikas sukėlė susirūpinimą stebėtojams, kurie baiminasi, kad vadovybė lieka izoliuota nuo fronto realijų.
Rusijos karinė vadovybė viešai neatsakė į kritiką. Tačiau oficialioje „Zapad 2025“ medžiagoje buvo parodyti sinchronizuoti kariuomenės dislokavimai, žemo lygio bombardavimai ir desantavimai parašiutais – visa tai buvo pateikta kaip kovinės parengties ir strateginio lankstumo demonstravimas, rašo „Defence Blog“.
karybakarinės pratybosZapad
Rodyti daugiau žymių