„Lidl Lietuva“ jungiasi prie RRT projekto stiprinant senjorų skaitmeninius įgūdžius

Pasak „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovo Antano Bubnelio, pagrindinis iššūkis slypi ne išmaniųjų telefonų ar prieigos prie jų trūkume, o skaitmeninių įgūdžių ugdyme. Jis pabrėžia, kad skaitmenizacija tapo neatsiejama įvairiose srityse, prekybos sektoriuje – taip pat.
„Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad pernai Lietuvos gyventojų naudojimasis internetu augo – interneto prieigą turėjo 90,4 proc. namų ūkių, o vyresnio amžiaus žmonių naudojimas išmaniaisiais telefonais beveik padvigubėjo. Šie nuolat augantys skaičiai rodo, kad taip pat ir mūsų šalies senjorai tampa vis išmanesni. Skaitmenizacija yra neišvengiama įvairiose srityje, taip pat ir prekybos sektoriuje. Ir nors technologijos tampa labiau prieinamomis, daugelis vyresnio amžiaus žmonių vis dar susiduria su skaitmeninių įgūdžių trūkumu. Būtent dėl šios priežasties jungiamės prie RRT inicijuoto projekto“, – sako A.Bubnelis.
Siekia mažinti skaitmeninę atskirtį
Projekto „Nė vienas nėra pamirštas“ vadovės Ritos Karpuvienės teigimu, projektas organizuojamas siekiant stiprinti vyresnio amžiaus žmonių įtrauktį į skaitmeninę erdvę bei didinti vaikų ir paauglių sąmoningumą apie skaitmeninį saugumą.
„Projektas startavo prieš pusantrų metų ir išaugo į tvarią bei gyvybingą bendradarbiavimo platformą. Per šį laiką daugiau nei 15 tūkst. vyresnio amžiaus žmonių visoje Lietuvoje padėjome įgyti skaitmeninius įgūdžius. Taip pat vykstanti iniciatyva „Skaitmeninė banga“ ugdo jaunimo sąmoningumą apie saugumą internete, o projekto ambasadorių programa bibliotekose pasiekia net atokiausias bendruomenes, stiprindama saugesnės ir įtraukesnės skaitmeninės aplinkos kūrimą“, – pasakoja R.Karpuvienė.
Jai pritaria ir „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas, teigdamas, kad šiandien skaitmenizacija yra neišvengiamas procesas visose srityse. Prekybos sektorius – ne išimtis.
„Nuo pat lojalumo programėlės pristatymo siekiame užtikrinti, kad ji būtų prieinama kuo daugiau klientų. Pavyzdžiui, parduotuvėse darbuotojai nuolat padeda pradėti naudotis programėle, taip pat, tam tikrais atvejais, specialiai organizuojame komandas, kurios pamoko žmones atsisiųsti programėlę, išmoko naudotis jos funkcijomis ir pan. Visai neseniai tai darėme ir per parduotuvės atidarymą Kaune bei matėme didelį žmonių susidomėjimą, jie džiaugėsi, jog galės lengvai naudotis programėlės teikiamais privalumais, o tam reikėjo tik šiek tiek pagalbos ir patarimų ją įsidiegiant į savo telefoną“, – dalinasi A.Bubnelis.
Mokymai vyks visoje Lietuvoje
Anot R.Karpuvienės, „Lidl Lietuva“ prisijungimas prie projekto – dar vienas reikšmingas žingsnis, stiprinantis bendrystę tarp verslo, viešojo sektoriaus ir savanorių.
„Esame labai dėkingi „Lidl Lietuva“ bendrovei, prisijungusiai prie mūsų skaitmeninių įgūdžių lavinimo iniciatyvos. Jau netrukus startuos pirmosios dirbtuvės, kuriose susitiks net trys projekto partneriai – mokymų auditorijos duris atvers Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, paskaitą skaitys „Lidl Lietuva“ lektorius, o mokymų dalyviams talkins savanoriai. Tai daugiasluoksnė bendrystė, vienijanti kartas, skirtingas patirtis ir atverianti beribes galimybes žmonėms, kuriems stinga skaitmeninių įgūdžių“, – akcentuoja projekto „Nė vienas nėra pamirštas“ vadovė.
Pirmieji praktiniai mokymai, padėsiantys sužinoti, kaip įsidiegti, naudotis ir sutaupyti apsiperkant su „Lidl Plus“ programėle, vyks rugsėjo 22 d., 13 val. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Visi norintys dalyvauti, kviečiami registruotis užpildžius specialią formą: Registracija į rugsėjo 22 d. 13 val. praktinį užsiėmimą.
„Lidl Lietuva“ lektoriai praktinius mokymus ves ne tik Vilniuje, bet kartu su projekto komanda keliaus ir į kitus Lietuvos miestus, taip pat skaitys nuotolinę paskaitą. Mažų kainų prekybos tinklas kviečia sekti informaciją apie tolimesnius mokymus. Informacija apie registraciją į mokymus skelbs tiek RRT, tiek ir prekybos tinklas. Ji bus paskelbta artėjant praktiniams užsiėmimams skirtinguose šalies miestuose.
„Lidl Plus“ lojalumo programėlė, leidžianti pasinaudoti nuolaidomis ir sutaupyti, Lietuvos gyventojams buvo pristatyta 2021 metų spalį. Programėlė suteikia vartotojams galimybę naudotis personalizuotais ir savaitiniais nuolaidų kuponais, kuriuos tereikia aktyvuoti ir nuskaityti kasoje, kad būtų pritaikytos akcijos. Be to, programėlėje saugomi skaitmeniniai kvitai su apsipirkimų istorija (net iki 5 metų), o „Lidl Pay“ funkcija leidžia patogiai atsiskaityti pridėta bankine kortele.
Pasinaudoti „Lidl Plus“ programėle ir sutaupyti apsiperkant galima 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
