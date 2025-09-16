40 milijonų – į metalo laužą: sunaikinta dar viena pažangi rusų karinė mašina

Rugsėjo 14 d. HUR operatyvininkai aptiko ir sunaikino rusišką „9K317M Buk-M3“ netoli Oleksandrivkos gyvenvietės laikinai okupuotoje Zaporižios srities dalyje.
Ukrainos žvalgybos tarnybos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip dronas pataiko į „Buk-M3“, kuris stovėjo lauko viduryje.
„Buk-M3“ yra viena iš pažangiausių Rusijos oro gynybos sistemų, galinti sulaikyti oro taikinius iki 70 km nuotoliu. Ji taip pat gali būti naudojama prieš antžeminius ir jūrinius taikinius, rašo „Defense Express“.
karinė technikasunaikinimasoro gynyba
