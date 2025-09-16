Lrytas Premium prenumerata tik
40 milijonų – į metalo laužą: sunaikinta dar viena pažangi rusų karinė mašina

2025 m. rugsėjo 16 d. 13:40
Lrytas.lt
Ukrainos gynybos žvalgybos specialiosios pajėgos (HUR) Zaporižios regione sunaikino rusų priešlėktuvinę raketų sistemą „Buk-M3“. Pasak HUR spaudos tarnybos, sistemos vertė viršija 40 mln. JAV dolerių.
Rugsėjo 14 d. HUR operatyvininkai aptiko ir sunaikino rusišką „9K317M Buk-M3“ netoli Oleksandrivkos gyvenvietės laikinai okupuotoje Zaporižios srities dalyje.
Ukrainos žvalgybos tarnybos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip dronas pataiko į „Buk-M3“, kuris stovėjo lauko viduryje.
„Buk-M3“ yra viena iš pažangiausių Rusijos oro gynybos sistemų, galinti sulaikyti oro taikinius iki 70 km nuotoliu. Ji taip pat gali būti naudojama prieš antžeminius ir jūrinius taikinius, rašo „Defense Express“.
