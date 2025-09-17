„Rheinmetall“ pristatė paslaptingą droną – ir subtiliai užsiminė, kad jis jau išbandytas Ukrainoje

Nuotraukoje šalia „FV-014“ buvo Izraelio kompanijos „Uvision“ modelis „Hero 120“, kurį „Rheinmetall“ gali gaminti pagal licenciją. Nėra abejonių, kad „Hero 120“ yra tikrai išbandytas mūšio sąlygomis. Tuo tarpu visuomenė apie „FV-014“ sužinojo tik dabar, daugiausia iš „EDR Magazine“ publikacijų. Vokietijos kompanijos interneto svetainėje apie naują modelį nėra jokios informacijos.
Pasak žurnalo, „FV-014“ yra klasikinis valdomos amunicijos tipo ginklas, kurio pakilimo svoris yra 14 kg, o variklis – elektrinis. Jis turi sulankstomus sparnus ir paleidžiamas iš transportavimo ir paleidimo konteinerio. Jo veikimo nuotolis yra 100 km, o skrydžio trukmė – 60 minučių. Jo kovinė galvutė yra 5 kg svorio dvigubo naudojimo HEDP (High-Explosive Dual-Purpose) fragmentacinio/kumuliacinio tipo, galinti pramušti iki 600 mm storio šarvą ir veiksminga prieš mažiau apsaugotus taikinius.
„FV-014“ fiuzeliažas yra gana neįprastas. Be išskirtinio stabilizatoriaus, jis pasižymi aštriais briaunotais kontūrais. Tai gali reikšti, kad konstrukcija buvo suprojektuota siekiant sumažinti radaro atspindžio plotą – arba tiesiog tai lėmė fiuzeliažo gamybos technologija.
„Rheinmetall“ teigia, kad „FV-014“ gali veikti be palydovinės navigacijos signalų ir gali būti naudojamas spiečių taktikoje. Žurnalas praneša, kad dronas yra baigiamajame kūrimo etape, jau baigė skrydžio bandymus ir netrukus turėtų patekti į rinką.
Tačiau „Defense Express“ pažymi, kad šis teiginys neatitinka įmonės teiginio, kad jos dronai yra išbandyti kovos sąlygomis. Atsižvelgiant į šį prieštaravimą, galima daryti atsargią išvadą, kad „FV-014“ prototipai iš tiesų galėjo būti išbandyti realiomis kovos sąlygomis, o vienintelis realus bandymų poligonas tam būtų Rusijos ir Ukrainos karas.
Taip pat verta paminėti, kad „Rheinmetall“ kuria savo pačios valdomą amuniciją, nepaisydama susitarimo su „Uvision“. Praktinės priežastys yra aiškios ir diplomatiškai tariant, susijusios su tam tikrais „Hero“ šeimos rinkodaros apribojimais dėl jos izraelietiškos kilmės.
Praktiškai tai reiškia dvi dalykus, nurodo „Defense Express“. Pirma, Izraelis gali blokuoti savo įrangos pardavimą ir reeksportą, kaip tai padarė Ukrainos atveju. Antra, Izraelio veiksmai Gazos ruože yra smerkiami kai kurių Europos vyriausybių (pavyzdžiui, Ispanija atšaukė sutartis ir įvedė embargą Izraelio ginklams). Todėl „Rheinmetall“ logiškas žingsnis yra skatinti Europos alternatyvą „Uvision“ sistemoms.
