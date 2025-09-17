Nyderlanduose – retas senovės Romos radinys: „turėjo teikti šviesą kelionėje į kitą pasaulį“

Pripildymo anga, į kurią buvo pilamas aliejus, atrodo kaip komiškai didelė ir atvira žmogaus veido burna, o rankena virš veido primena augalo lapą.
„Tokios gausiai dekoruotos lempos yra labai retos šioje Romos provincijos dalyje, ypač tokios būklės, – teigia Land van Cuijko savivaldybės archeologas Johanas van Kampenas. – Nesiryžtu teigti, kad tai pirmoji tokio tipo lempa Nyderlanduose, bet esame tikri, kad tokių lempų yra labai mažai.“
J. Van Kampenas ir archeologų komanda praėjusį mėnesį atkasė šią lempą vykdydami kasinėjimus romėnų kapinėse šiuolaikiniame Olandijos mieste Cuijke, netoli sienos su Vokietija. Romėnų laikais – nuo maždaug 50 m. pr. m. e. iki 400 m. e. m. – miestas buvo žinomas kaip Ceuclum, jame gyveno germanų gentis, kurią Julijus Cezaris vadino batavais.
Šiandien didžiąją kapinių dalį užima pastatai ir keliai, sako J. van Kampenas, tačiau jos užima mažiausiai 6 hektarų plotą. „Kapų tankis yra daug didesnis nei manyta, – sako mokslininkas, – ir tikimės atkasti 350–400 kapų.“
Archeologai aliejinę lempą rado viename iš maždaug 70 kapų, kuriuos jie jau iškasinėjo. J. Van Kampenas teigia, kad lempa, datuojama II a., buvo rasta kartu su keturiomis keraminėmis lėkštėmis, dviem ąsočiais, puodeliu, stikliniu dubeniu ir bronziniu dubeniu.
Tyrėjo teigimu, kapo indai greičiausiai kadaise buvo naudojami maistui ir gėrimams laikyti. „Lempa buvo šio komplekto dalis ir turėtų būti vertinama kaip daiktas, suteikiantis šviesą kelionėje į pomirtinį gyvenimą“, – sako jis.
Archeologai išvalė lempą, bet vis dar diskutuoja dėl dekoro reikšmės. „Kai kurie mano, kad tai galėtų būti Bakchas“ – senovės vyno ir ištvirkavimo dievas, mano J. van Kampenas, bet „tikriausiai tai yra aktoriaus kaukė“.
Komedijos ir tragedijos kaukės yra gerai žinomas scenos meno simbolis, kurio istorija siekia senovės Graikiją. Aktoriai dėvėdavo kaukes, kad pabrėžtų savo išraišką ir prireikus pakeistų personažus. Kaukes taip pat siejo su Bakchu (graikų mitologijoje – Dionizu) – vyno dievu ir teatro meno globėju, nes jo garbintojai dažnai dėvėdavo kaukes, kai jam aukodavo.
Iki šiol iškasinėta tik nedidelė Ceuclum kapinių dalis. Archeologai tikisi, kad toliau kasdami jie ras daug daugiau romėnų artefaktų ir, tikėtina, dar turtingesnių kapų, rašo „Live Science“.
archeologijaRomos imperijasenovės Roma
