Per pratybas „Zapad 2025“ pademonstruotas baltarusių lazerinis ginklas sukėlė įtarimus

Pasak Rusijos valstybinės žiniasklaidos, sistema buvo pademonstruota Borisovskio poligone į šiaurę nuo Minsko. Renginio pobūdis labiau priminė inscenizuotą pasirodymą tarptautiniams stebėtojams ir televizijos kameroms, nei tikras pratybas – nes Baltarusijos ir Rusijos kariai inscenizavo scenarijų, kuriame buvo išlaisvinamas kaimas, užimtas fiktyvaus priešo.
Be tradicinių parodymų, tokių kaip priekinės linijos bombonešių smūgiai, kai iš labai mažo aukščio metamos nevaldomos bombos, pratybose taip pat buvo elementų, skirtų imituoti šiuolaikinį karą. Tai buvo aktyvus dronų naudojimas, puolimo grupės motociklais ir vadinamieji „Ulan“ visureigiai, sukonstruoti remiantis civiliniais „Niva“ automobiliais.
Kalbant apie pačią „Šafran“ sistemą, ji buvo pristatyta kaip galinti sunaikinti mažus priešo dronus iki vieno kilometro atstumu. Tačiau jos pasirodymas vėl pabrėžė inscenizuoto pobūdžio pratybas – nes egzistuoja tik vienas eksperimentinis šios sistemos prototipas, rašo „Defense Express“. Anksčiau rugsėjo mėnesį Baltarusijos gynybos ministerija pranešė, kad sistema vis dar yra bandoma.
Pasak leidinio, viskas rodo, kad „Šafran“ sistema nėra originalus Baltarusijos produktas, o greičiau perdarytas kinietiškas projektas. Tai paaiškintų jos vadinamojo „kūrimo“ greitį – nes sistemą „kurianti“ įmonė oficialiai dirba prie jos mažiau nei metus.
Tikėtinas sistemos pagrindas yra kinų „Silent Hunter“ sistema, kurią Rusija taip pat bandė pateikti kaip savo, pavadindama ją „Kočevnik“. Nors kai kurios detalės – pavyzdžiui, kovinio modulio forma ir AESA radaro naudojimas – gali būti atsitiktinės, kiti elementai aiškiai rodo, kad tai yra tiesioginė kopija.
Visų pirma, Baltarusija viešai pademonstravo savo lazerį, sunaikinantį mažą „Mavic“ tipo droną. Tuo tarpu Rusijos žiniasklaida jau buvo parodžiusi „Silent Hunter“ sistemos sąsają, leidžiančią atlikti palyginimus. Panašumai yra stulbinantys: abi sistemos turi tą patį kovos sąsajos išdėstymą, skiriasi tik programinės įrangos versijos. Fiksuotas 45 laipsnių kampo kameros vaizdas taip pat atrodo identiškai.
Šie įrodymai leidžia manyti, kad Baltarusijos „Šafran“ sistema yra tiesiog pervadinta Kinijos sistema. Kinija atvirai eksportuoja tokią technologiją, o „Silent Hunter“ sistema jau naudojama Irane. Tačiau realaus naudojimo praktika – pavyzdžiui, Saudo Arabijoje – parodė, kad jos veiksmingumas yra menkas, nes dažnai vienam dronui numušti reikia 15–30 minučių, rašo „Defense Express“.
